¿Quién era Christian Oliver, el actor que murió en un accidente de avión?

Este 5 de enero se dio a conocer la trágica muerte de Christian Oliver, actor alemán –pero naturalizado estadounidense– de 51 años que murió en un accidente de avión junto a sus dos hijas pequeñas de 10 y 12 años, en una isla de San Vicente y las Granadinas.

Como les contamos, Christian Oliver y sus dos hijas viajaron la tarde del jueves 4 de enero en una avioneta que salió del aeropuerto de Bequía, con dirección a la isla de Santa Lucía, y que comenzó a presentar fallas minutos después de despegar.

El actor viajaba junto a sus hijas de 10 y 12 años. Foto: Getty Images

Christian Oliver murió a los 51 años de edad

El piloto de la avioneta, un hombre llamado Robert Sachs, dio aviso a la torre de control de que estaba teniendo problemas con la aeronave. Minutos después la Guardia Costera de San Vicente y las Granadinas comenzó las labores de rescate, pues la avioneta se estrelló en el mar.

La noticia causó bastante conmoción no sólo porque Christian Oliver murió junto a sus hijas Madita, de 10 años, y Annik, de 12, sino también porque era uno de los actores que durante 30 años de carrera participó en varias series y películas populares.

Esta fue la avioneta en la que viajaba el actor Christian Oliver. Foto: Facebook

El actor germano-estadounidense apareció en varias series de televisión y películas

Christian Oliver, cuyo nombre real era Chistian Klepster, nació en Alemania en el año de 1972, aunque se mudó a los Estados Unidos para iniciar con su carrerra como actor. Algo que logró con proyectos como la segunda temporada de Salvados por la Campana: La Nueva Generación (1994) y ‘El Club de las Niñeras‘ (1995)

Durante casi tres décadas, Christian Oliver también logró aparecer en cintas como ‘The Good German’ (2006) junto a Cate Blanchett y George Clooney, así como ‘Valkyrie’ (2008), en las cual compartió créditos con actores de la talla de Brian Singer y Tom Cruise.

Cate Blanchett y Christian Oliver en ‘The Good German’. Foto: Warner Bros.

Uno de sus papeles más conocidos fue en el live-action de ‘Meteoro’

Otros de los trabajos más recientes y conocidos que tuvo Christian Oliver fue su papel de Snake Oiler en el live action de ‘Meteoro’ (2008), Los Tres Mosqueteros (2011), ‘Wrong Turn: Sendero al Infierno’ (2021) e ‘Indiana Jones y el día del destino’ (2023), estas dos últimas donde estuvo a cargo de la producción y las voces extras respectivamente.

Aunque la mayor parte de su carrera la tuvo en los Estados Unidos y con películas producidas en dicho país, Christian Oliver también tuvo fama por su papel protagónico en la serie ‘Alarm für Cobra 11′ (mejor conocida como ‘Alerta Cobra’) durante las temporadas 7 y 8 de la producción.

Christian Oliver protagonizó dos temporadas de ‘alerta Cobra’. Foto: RTL

Christian Oliver también prestó su voz para personajes de videojuegos

De igual manera, la trayectoria de Christian Oliver incluyó algunos videojuegos como ‘Medal of Honor: Underground’ (2000), ‘Law & Order: Justice Is Served’ (2004), ‘Call Of Duty: WWII’ (2017) y ‘Medal of Honor: Above and Beyond’ (2020), donde prestó su voz para varios personajes.

Christian Oliver se encontraba de vacaciones con sus hijas en el Caribe, donde recibió el 2024. En un posteo de Instagram, el actor compartió su emoción por la llegada del nuevo año y de nuevos proyectos, uno de ellos es la próxima película ‘Forever Hold Your Peace’

El actor Christian Oliver tenía 51 años de edad. Foto: Getty Images

Oliver dejó una película terminada antes de morir trágicamente

Se trata de una película independiente dirigida por el guionista estadounidense Nick Lyon, quien hace unos días posteó en su cuenta de Instagram la emoción que tenía de contar con Oliver como actor y productor de la cinta después de tantos años.

“Por años hablamos de producir una película juntos y finalmente lo logramos. Gracias por ser un gran amigo, actor, y amigo”, escribió Lyon, quien no ha dado más comentarios al respecto, pero que posteó una foto del fallecido actor.

