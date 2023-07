Lo. que necesitas saber: 'Barbie' es el estreno del año y como no queremos que lleguen al cine en blanco, acá les contamos quién es quién en la película de Greta Gerwig.

Seamos honestos, ¿hay alguien en este planeta que no tenga ganas de ver la película de Barbie? Desde que se anunció este live action, lo único que ha hecho es elevar las expectativas hasta el espacio, tanto así que para muchos, es una de las cintas más importantes y esperadas del 2023… de este tamaño de producción estamos hablando.

Y la verdad es que entendemos perfecto la emoción que existe detrás de este proyecto, pues lo dirige Greta Gerwig, una de las cineastas más respetadas de los últimos tiempos. Por si esto no fuera suficiente, la película de Barbie cuenta con un elenco de lujo, encabezado por grandes estrellas de Hollywood como Margot Robbie y Ryan Gosling.

Es momento de repasar quién es quién en la película de ‘Barbie’

Desde que aparecieron las primeras imágenes y tráilers, el mundo perdió la cabeza por la película de Barbie (y ni les contamos el ambientazo que se armó cuando los protagonistas vinieron a México para hacer la promoción). Y sí, estamos seguros que muchos de ustedes ya tienen los boletos y hasta el ofni para ver esta cinta como se debe.

Sin embargo, antes de que se lancen este 20 de julio a checar la película de Barbie en los cines de México, para que no los agarren en curva y no lleguen en blanco, acá les contaremos quién es quién en la nueva cinta de Greta Gerwig. Así que corran por lápiz y papel, pongan mucha atención y tomen nota, porque esta es verdadera información que necesitan.

Ryan Gosling, Margot Robbie y America Ferreira en la conferencia de prensa de ‘Barbie’ en México/Foto: David Barajas

Margot Robbie – Barbie

Ok, comencemos con la protagonista de esta película, ni más ni menos que Margot Robbie. Ya sabemos que ella interpreta a la Barbie principal en la cinta (decimos principal porque hay más Barbies y en un rato hablaremos de ellas), quien luego de descubrir que ya no es “completamente perfecta” y sin caer en spoilers –porque eso se nota hasta en los tráilers–, tiene que aventurarse al mundo real para descubrirse a sí misma y el significado de su vida.

Margot Robbie como Barbie/Foto: Warner Bros.

Ryan Gosling – Ken

Así como hay varias versiones de la icónica muñeca en esta película, pasa lo mismo con Ken. Aunque eso sí, la versión titular del famoso compañero –quizá sobra decirlo– la interpreta a Ryan Gosling. Dentro del universo de la cinta, este personaje es el interés romántico de la Barbie de Margot Robbie y busca constantemente su aprobación y atención, haciendo cosas y mostrando actitudes que podrían ser un poco red flag (como diría la chaviza).

Ryan Gosling como Ken/Foto: Warner Bros.

America Ferrera – Gloria

Dejando un poquito de lado a “los juguetes”, tenemos qué hablar de los humanos que aparecen en la película de Barbie. Quizá una de las más importantes sea Gloria, interpretada por America Ferrera. Ella es una mujer de carne y hueso, que trabaja como empleada de Mattel y ayuda al personaje de Margot Robbie junto a su hija en el mundo real.

Gloria ayudará a Barbie en su aventura en nuestro mundo/Foto: Warner Bros.

Will Ferrell – CEO de Mattel

Toda historia tiene a un villano y por supuesto que la película de Barbie no es la excepción. Aún no sabemos el hombre exacto del malo en esta cinta, pero sabemos que será Will Ferrell interpretando al CEO de Mattel, quien al parecer y a juzgar por los adelantos que hemos visto, no está nada contento con que la muñeca estrella de la compañía se encuentre en nuestro mundo.

Will Ferrell será el villano en esta película (y le hará la vida de cuadritos a Barbie)/Foto: Warner Bros.

Michael Cera – Allan

Volviendo a “los muñecos” de la película de Barbie, no podíamos dejar de lado a un personaje muy especial. Así es, hablamos de Allan, el mejor amigo de Ken (quien por cierto, solo tiene una versión en esta cinta) interpretado por el mismísimo Michael Cera. Todavía no se sabe qué papel jugará en la cinta, pero definitivamente no pasará desapercibido (porque no hay más como él).

Michael Cera le entrará a la película de ‘Barbie’ como Allan/Foto: Warner Bros.

Emerald Fennell – Midge

Es momento de arrancar con los personajes diferentes dentro de la cinta, y qué mejor que hablar del papel de Emerald Fennell, quien dará vida a Midge en la película. Para quienes no la conozcan, es la mejor amiga de Barbie y está casada con Allan. Aunque eso sí, ella se distingue de las demás muñecas porque es la única en Barbie Land que está embarazada… así como lo leen.

Vaya que Midge es muuuuy diferente a las demás Barbies/Foto: Warner Bros.

Las diferentes versiones de Barbie

Kate McKinnon (Saturday Night Live, Ghostbusters) – Barbie extraña

Esta Barbie rara será muy importante en la película (es todo lo que les diremos)/Foto: Warner Bros.

Issa Rae (Insecure, Hair Love) – Barbie presidenta

Barbie Land necesitaba una presidenta que pusiera orden/Foto: Warner Bros.

Hari Nef (Transparent, You, The Idol, Extrapolations) – Barbie doctora

Las Barbies de la película tendrán a una doctora que los curará/Foto: Warner Bros.

Alexandra Shipp (Straight Outta Compton, X-Men, tick, tick… BOOM!) – Barbie escritora

En el mundo de ‘Barbie’ también habrá quién escriba historias maravillosas/Foto: Warner Bros.

Emma Mackey (Sex Education, Death on the Nile, Emily) – Barbie física

Por si las moscas, tendremos a una Barbie física/Foto: Warner Bros.

Sharon Rooney (Dumbo, My Mad Fat Diary) – Barbie abogada

Hasta en Barbie Land habrá una abogada/Foto: Warner Bros.

Dua Lipa – Barbies sirenas (sí, la cantante interpreta a varios personajes a la vez).

Dua Lipa hará su debut en el cine interpretando a unas sirenas en ‘Barbie’/Foto: Warner Bros.

Nicola Coughlan (Bridgerton, Derry Girls) – Barbie diplomática

Hasta veremos a una Barbie diplomática, ¿qué les parece?/Foto: Warner Bros.

Ana Cruz Kayne (Little Women, Jerry & Marge Go Large, Painkiller) – Barbie jueza

Por supuesto que no podía faltar la Barbie jueza en esta película/Foto: Warner Bros.

Ritu Arya (Doctors, Humans, The Umbrella Academy) – Barbie periodista

No es por nada, pero esta es una de nuestras Barbies favoritas, ¿imaginan por qué?/Foto: Warner Broos.

No pueden faltar las variantes de Ken

Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami, Peaky Blinders, The OA) – Ken #1

Así como Barbie, Ken también tendrá varias versiones en la película/Foto: Warner Bros.

Simu Liu (Blood and Water, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings)– Ken #2

El mismísimo Shang-Chi entrará al mundo de ‘Barbie’/Foto: Warner Bros.

Scott Evans (One Life to Live, Grace and Frankie) – Ken #3

¿Qué les parece este Ken con onda vaquera?/Foto: Warner Bros.

Ncuti Gatwa (Sex Education, Doctor Who) – Ken #4

Ncuti Gatwa es el cuarto Ken de esta película/Foto: Warner Bros.

John Cena (Fast and Furious, The Suicide Squad, Peacemaker) – Kenmaid (El luchador de la WWE y ahora actor, será un Ken sireno e interés amoroso del personaje de Dua Lipa)

John Cena se unirá a los demás Ken’s en ‘Barbie’/Foto: Captura de pantalla

Otros personajes que también aparecen en ‘Barbie’

Helen Mirren – La narradora de la película de Barbie

Rhea Perlman (Cheers, Matilda) – Ruth Handler (la creadora de la muñeca Barbie)

(Cheers, Matilda) (la creadora de la muñeca Barbie) Jamie Demetriou (Fleabag, Stath Lets Flats) – Empleado de Mattel y mano derecha del CEO

(Fleabag, Stath Lets Flats) Connor Swindells (Sex Education) – Aaron Dikins, pasante de Mattel

(Sex Education) Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War, In The Heights, 65) – Sasha, la hija de Gloria

Helen Mirren, Jamie Demetriou, Connor Swindells y Ariana Greenblatt también forman parte del elenco de la película de ‘Barbie’/Fotos: Warner Bros.

