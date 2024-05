En la era del big data, la guerra del streaming y el contenido algorítmico, la serie titulada ¿Quién lo mató? podría parecer, a primera vista, una serie hecha para complacer a cualquiera. Y decimos esto, sobre todo, por el tema que toca: la mediática muerte de Paco Stanley hace 25 años.

Sin embargo, tras ver los dos primeros episodios (los cuales ya están disponibles en Prime Video), queda claro que esta producción va mucho más allá del caso de Paco Stanley y se convierte en un retrato crudo y reflexivo de la sociedad mexicana.

Pero antes de hablarles a profundidad de la serie, por acá les dejamos la entrevista que tuvimos con el elenco completo de ¿Quién lo mató?

¿Quién lo mató? tiene un elenco de lujo

La serie reúne a dos de los mejores actores de México: Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta en los personajes de Mario Bezares y Jorge Gil. Ambos se sumaron a un proyecto que incluye a la perfección un elenco sólido con Zuria Vega como Brenda (la esposa de Bezares), Belinda como Paola Duarte, el debut de mi querido Cha! como Benito Castro, y una actuación estelar de Roberto Duarte como Paco Stanley.

La dirección corre a cargo de Beto Hinojosa. Y quizá su nombre no les suene mucho, pero él es responsable del éxito de otra de las series que tocan una de las vidas más mediáticas en la vida nacional: la vida de Luis Miguel. Sí, Hinojosa estuvo a cargo de Luis Miguel, la serie para Netflix.

¿Qué podría salir mal?

Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez en el tráiler de ‘¿Quién lo mató?’/Fotos: Amazon Prime Video

Más que un caso mediático, un reflejo de la sociedad

¿Quién lo mato? no se limita a narrar el caso de Paco Stanley. Es decir que no es otra serie que te contará lo que hemos visto desde hace muchos años en series, documentales, especiales que salen en el aniversario de la tragedia, y demás productos que sólo se han sumado al morbo alrededor del tema.

Sino que en realidad, lo utiliza como punto de partida para explorar temas más profundos como la violencia, impunidad, manipulación mediática, sexismo, salud mental y la falta de justicia.

Luis Gerardo Méndez en ‘¿Quién lo mató?’/Foto: Amazon Prime Video

Un retrato de la época y sus contrastes

Si naciste en los ochenta, no hay manera en la que no conozcas a Paco Stanley. Es más, no hay manera en la que no hayas visto un programa suyo entre Ándale, Pácatelas o Una tras otra, ustedes dirán.

Hubo un momento en la historia de este país en el que Paco Stanley llegó a ser una de las figuras más populares, queridas y admiradas dentro y fuera de la industria del entretenimiento en México. Su carisma, sentido del humor, el ritmo y la cadencia con la que conducía, las palabras, chistes, ocurrencias… ¡Era una bestia en el buen sentido de la palabra!

Paco Stanley y Mario Bezares en “Pácatelas”.

Ahora. Si naciste a finales de los noventa o inicios de los dosmiles, podría afirmar que, en primer lugar, podrías no saber quién es Paco Stanley; y en segunda, en caso de que tu respuesta sea una negativa, es que tras ver algún video en YouTube, te cuestiones si “eso” es lo que realmente nos entretenía. Y la respuesta es que sí.

¿Quién nos mató? nos lleva a esa época en la que Paco Stanley era una de las figuras más populares de México. La producción recrea, con lujo de detalle, la atmósfera de la época: desde la moda hasta la música. Y no sólo eso. También nos recuerda que si bien el humor de Stanley era considerado irreverente y ácido en ese entonces, hoy en día podría ser tildado de “tóxico”. En otras palabras, Paco estaría constantemente cancelado, pues.

Un recordatorio de las heridas que siguen abiertas

La serie de Prime Video también nos confronta con la impunidad que ha imperado en casos como el de Paco Stanley o Luis Donaldo Colosio por mencionar dos de los momentos más comentados de la década de los 90. Pero de alguna manera, también nos lleva a la impunidad que impera en la actualidad y en casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Nos muestra cómo los crímenes se vuelven grandes circos mediáticos en donde todos tenemos una teoría, una opinión, y en donde las autoridades no buscan castigar a los responsables, sino “lavarse las manos”. ¿Les suena conocido?

Y en medio de toda una guerra de teorías y declaraciones, se enreda una investigación a medias que lo único que “garantiza” es la presencia de la impunidad, además del nulo esclarecimiento de los delitos más graves y dolosos que puedan existir.

Foto: Cuartoscuro

¿Un magnicidio de este calibre pudiera quedar impune en cualquier país del mundo?

La respuesta a la pregunta de arriba es que probablemente no. La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa ha pasado por tantas “verdades históricas”, que 10 años después, tenemos aún más dudas que certezas sobre lo que pasó. 10 años después no hay ni un responsable condenado. 10 años después, no se sabe sobre el paradero de 43 estudiantes.

El caso Stanley es un ejemplo más. Y es aquí donde ¿Quién lo mató? se convierte en un espejo que nos hace ver que la víctima de este asesinato no sólo fue Paco Stanley, sino todos nosotros. Si él, una figura tan conocida, sufría un destino así y una ola de impunidad, ¿qué nos espera a los demás?

Nos recuerda que, como sociedad, aún tenemos mucho por hacer para garantizar la justicia y el esclarecimiento de todos los crímenes sin importar los implicados.

Un espejo incómodo pero necesario

¿Quién lo mató? es un espejo incómodo que nos obliga a mirarnos como sociedad y a reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades. Es una serie que nos invita a cuestionar la forma en la que consumimos información, la manera en que exigimos justicia y el papel que jugamos en la perpetuación de la impunidad.

El concepto de la serie, la cual retrata lo ocurrido desde la perspectiva de seis de los personajes más cercanos a Stanley, nos ayuda a entender también la importancia de temas tan importantes como la salud mental o el tratamiento de personas que acaban de sufrir eventos post traumáticos. Y a la par, cómo esto pasa a un segundo plano con el objetivo de los medios de obtener rating, likes, shares o clics.

Nos revela quue el rigor de la justicia, se rige por la popularidad de los políticos que estén al mando, no por la promesa de hacer cumplir la ley “o lo que la nación lo demande”. Y que la sociedad prefiere elucubrar teorías, complots, y justificaciones sin prueba, antes de exigir un trabajo serio, honesto y real de nuestros gobernantes. Porque… si lo mataron, fue por algo ,no? En algo andaba.

En resumen, ¿Quién lo mató? es una serie que no te dejará indiferente. Es un título duro, incómodo y que indudablemente te lleva a una reflexión profunda sobre la sociedad mexicana.

