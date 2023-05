Por qué se pide regular el uso inteligencia artificial en series y películas de Hollywood

¿Estamos viviendo un auge de la IA? De cierto modo, sí. Quizá ahora más que nunca, vemos cómo este tipo de tecnología se implementa en más ámbitos de la vida moderna, y la industria del entretenimiento no está exenta. Por ello, se ha pedido regular la inteligencia artificial en series y películas de Hollywood.

A raíz de la reciente huelga de guionistas de Hollywood, esta proposición tomó fuerza como una de las peticiones esenciales del movimiento. Y a la par, varias figuras reconocidas se han pronunciado en favor.

La huelga de guionistas de Hollywood pide la regulación de la inteligencia artificial en producciones de TV y cine. Foto: Getty

¿Hay miedo en Hollywood por la inteligencia artificial?

Elizabeth Banks, la directora de Cocaine Bear y quien protagonizará próximamente Dreamquil (una película que hablará precisamente sobre las implicaciones de la IA), es la más reciente adición a la lista de famosos que piden regular la inteligencia artificial en series y películas de Hollywood.

“La IA será una herramienta. No hay duda al respecto. Está llegando rápido y furiosamente. Pero me gustaría que fuera una herramienta utilizada por los escritores y no por los estudios para reemplazar a los escritores…“, dijo Banks en una reciente entrevista con Deadline.

Elizabeth Banks. Foto: Getty.

“Como artistas en Hollywood, exportamos y creamos cultura. Y creo que hemos logrado avances increíbles… La idea de que esencialmente usaríamos IA para crear esa cultura basada en todos los sesgos de las culturas anteriores, porque eso es de lo que aprenderá la IA, me parece aterrador”, agregó Elizabeth Banks en esa charla.

Es un punto llamativo visto desde el punto de vista creativo. ¿Puede una tecnología como esa reemplazar el creativo humano? ¿La IA aprenderá de manera tan avanzada a replicar el ingenio de las personas a la hora de escribir? Son cuestiones complicadas, pero que ya hacen ruido en la esfera de los escritores hollywoodenses.

Y más si tomamos en cuenta el desarrollo acelerado de dicha tecnología, inundando las noticias cada día con algún nuevo avance. O con los gigantes tecnológicos como Google adentrando la IA en sus ecosistemas. Pero vayamos más a fondo en la industria entretenimiento y conozcamos por qué piden regular la inteligencia artificial en series y películas de Hollywood.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

La petición de la WGA para regular la inteligencia artificial en series y películas de Hollywood

El pasado 2 de mayo, comenzó la huelga de guionistas en Hollywood. El Sindicato de Escritores de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) no lograron negociar su llamado acuerdo de renovación.

Dicho acuerdo busca esencialmente que se consiga un pago justo por los ‘residuales’, es decir, el dinero que reciben escritores y guionistas cuando un show o una película en la que trabajaron se retransmite ya sea en cadenas televisivas y sobre todo, servicios de streaming (aquí les contamos más sobre la huelga).

Y ahí, entre la lista de peticiones/demandas, figura un apartado donde se toca el tema de la regulación de la inteligencia artificial en series y películas de Hollywood. ¿De qué va esa onda? Acá les detallamos un poco de ello.

La huelga de guionistas de Hollywood comenzó el 1 de mayo. Foto: Getty

En el documento del Sindicato de Escritores de EE.UU emitido el 1 de mayo pasado, se lee esta proposición que la WGA hizo a la Alianza de Productores: “Regular el uso de de inteligencia artificial en proyectos respaldados por el Acuerdo Básico Mínimo.

“La IA no puedo escribir material literario, no puede ser usada como fuente de material y el material respaldado por el Acuerdo Básico Mínimo no puede utilizarse para entrenar inteligencia artificial“, dice la propuesta de los guionistas en huelga.

Para tenerlo en el radar, el Acuerdo Básico Mínimo (MBA por sus siglas en inglés) es la iniciativa que “cubre los beneficios, derechos y protecciones para la mayor parte del trabajo realizado por los escritores y guionistas del WGA”, según dice el sitio web oficial del Sindicato.

En el mismo documento, el Sindicato menciona que la Alianza de Productores rechazó la propuesta. Entonces, ¿qué es lo que buscan los escritores respecto a la inteligencia artificial en series y películas de Hollywood?

La regulación de la IA en producciones respaldadas por el Acuerdo Básico Mínimo fue rechazada por la AMPTP. Foto: Getty

La inteligencia artificial debe ser una herramienta; no un sustituto

¿Esto quiere decir que los guionistas quieren que se detenga el uso de la IA? No del todo. Si bien lo primordial es que se revalorice el trabajo de escritores, esto no implica que no se disponga de este tipo de tecnología en los aspectos creativos.

La regulación de la inteligencia artificial en series y películas de Hollywood se enfoca, en todo caso, en el uso de la tecnología como un recurso o una herramienta, no un sustituto del creativo detrás de la pluma.

“Los escritores quieren ser capaces de usar esta tecnología como parte de su proceso creativo, sin cambiar la forma en que se determinan los créditos, lo cual es complicado dado que el material de IA no puede tener derechos de autor”, dijo el Sindicato de Escritores en un comunicado vía NBC News.

ChatGPT ha impulsado el auge de la inteligencia artificial a través de su funcionamiento como chatbot. Foto: Getty.

El asunto es que, en el caso del ChatGPT impulsado por IA, se ha demostrado que se puede someter a este chatbot a un proceso de aprendizaje para imitar las cualidades creativas (estilo, contenido, estructura etc) del trabajo de algunos autores.

La propia NBC News explica en su artículo antes citado que ellos le pidieron a ChatGPT reproducir un guión de The White Lotus de HBO que si bien no era del todo ‘pulcro’, sí fue capaz de entregar un borrador de seis párrafos poniendo a los personajes de la primera temporada en nuevas situaciones, escenas y más.

Esto demuestra que la regulación de la inteligencia artificial en series y películas de Hollywood es una reforma que los guionistas quizá ven a futuro. Como dijimos, IA se sigue introduciendo cada vez más en diferentes ámbitos, y así como entusiasma a algunos, a otros los aterra.