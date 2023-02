Muchos lo recordarán como el detective John Munch… y, pues sí, ese fue el papel que lo hizo reconocido internacionalmente y que rifadamente interpretó por años el actor Richard Belzer.

Ayer por la tarde se anunció la triste noticia: el actor y comediante Richard Belzer murió. Tenía 78 años y se desconocen las causas de su fallecimiento. Aunque, según personas cercanas al actor, éste tenía muchos problemas de salud.

Captura de pantalla

Richard Belzer “falleció en paz”, aseguró su representante, Eric Gardner. De acuerdo con Gardner, el intérprete del detective John Munch en la serie La Ley y El Orden U.V.E se despidió de este mundo en su casa en Francia.

Belzer nació en Connecticut, Estados Unidos, en 1944, en el seno de una familia judía. A pesar de que ahora se le relaciona con papeles en los que se investigan los más crueles delitos, sus inicios fueron en la comedia. De hecho, el humor negro fue uno de los sellos característicos que el papel que lo llevó a la fama: el detective John Munch.

Captura de pantalla

Pero bueno, yéndonos antes de La Ley y el Orden, Belzer interpretó por primera vez a un detective en 1993, para la serie de la NBC Homicide: Life on the Street. El papel lo repitió en la película basada en dicho programa y, al parecer fue un trancazo, porque lo llevaron a cuatro episodios de La Ley y el Orden. Luego, cuando se creó el spin off de ésta (Unidad de Víctimas Especiales), quedó como personaje permanente.

La última vez que Richard Belzer interpretó a John Munch fue en 2013, luego de 326 capítulos. Aunque después volvió a las andadas, pero sólo para unas apariciones especiales en dos capítulos posteriores al retiro de su icónico personaje.

Richard Belzer y Ice-T en La Ley y El Orden / Foto: @FINALLEVEL

“Richard aportó humor y alegría a todas nuestras vidas, fue un profesional consumado y todos le echaremos mucho de menos”, señaló en un comunicado Dick Wolf, productor de La Ley y el Orden quien , atinadamente, agregó que John Munch quedará como uno de esos “personajes icónicos de la televisión”.

Tras darse a conocer la partida de Belzer, sus compañeros de serie no dejaron de expresar su tristeza, pero también amor y admiración por el actor. “Te extrañaré, a tu luz única y a tu singular visión de este extraño mundo. Me siento bendecida por haberte conocido, adorado y trabajado contigo, codo con codo, durante tantos años”, expresó la actriz Mariska Hargitay.

“Belz se ha ido… ¡Maldita sea! Pero recuerda esto… ‘Cuando te ESTÁS divirtiendo de verdad y eres verdaderamente feliz, ¡disfrútalo al máximo! porque el dolor viene inevitablemente. Te extrañaré, Homie ?”, fue el mensaje de despedida de Ice-T.

Quienes lo conocieron dicen que Richard Belzer era exactamente como John Munch: convencido de teorías conspirativas, de origen judío y con un humor bastante ácido. De hecho, el actor decía que él nunca sería detective, pero si fuera uno (en la vida real), entonces “sería así”: como John Munch.