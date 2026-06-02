2024 fue el año en el que muchos terminamos emocionalmente afectados por el final de Nadie nos va a extrañar. Ahora, es momento de volver a abrir el corazón, porque la segunda temporada ya reveló sus primeras imágenes y su fecha de estreno.

Imagen de la segunda temporada de ‘Nadie nos va a extrañar’ / Fotos: Prime Video

El éxito de Nadie nos va a extrañar en Prime Video

Nadie nos va a extrañar es una serie coming-of-age en español que nos presentó a un grupo de estudiantes que forman un vínculo cuando comienzan un negocio de venta de tareas para sus compañeros. Al mismo tiempo, deben enfrentar las complicaciones propias de la adolescencia.

La serie está tan bien escrita, dirigida y actuada que rápidamente se convirtió en una de las producciones más destacadas de la plataforma durante y después de su estreno. De hecho, permaneció cerca de 18 semanas entre los contenidos más vistos.

Imagen de la primera temporada de ‘Nadie nos va a extrañar’ / Foto: Prime Video

Cada detalle dio de qué hablar, pero uno de los aspectos más celebrados fue su soundtrack cargado de nostalgia noventera, además de la canción original “A dónde va el viento”, interpretada por Julieta Venegas.

Y el éxito fue tan grande que, por supuesto, recibió luz verde para una segunda temporada, anunciada en septiembre de 2025.

La segunda temporada de Nadie nos va a extrañar

La confirmación de los primeros detalles para la segunda temporada se realizó durante la edición número 25 del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), acompañado por parte del elenco principal de la serie, entre ellos Camila Calónico, Virgilio Delgado, Nicolás Haza y Edu Maruri.

Para esta nueva entrega regresarán los actores mencionados junto a Macarena Oz, retomando sus respectivos personajes: Marifer, Alex, Daniela y Tenoch. Aquí les dejamos algunas de las imágenes que Prime compartió de esta nueva entrega que pronto llegará a su catálogo.

Prime Video compartió estas imágenes de ‘Nadie nos va a extrañar’ / Foto: Prime Video

Prime Video compartió estas imágenes de ‘Nadie nos va a extrañar’ / Foto: Prime Video

Prime Video compartió estas imágenes de ‘Nadie nos va a extrañar’ / Foto: Prime Video

¿Ya tenemos fecha de estreno?

La respuesta es sí. La segunda temporada de Nadie nos va a extrañar llegará en agosto de 2026.

Por ahora no se ha revelado un día específico, pero ya está confirmado que estará disponible en el catálogo de Prime Video durante ese mes, uno de los periodos más cargados de estrenos tanto en televisión como en streaming.

Para que se den una idea, en agosto también llegarán:

La segunda temporada de Cien años de soledad a Netflix

La cuarta temporada de Ted Lasso para Apple TV

La segunda temporada de Las Azules en Apple TV

La primera temporada de Linternas en HBO Max