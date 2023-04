¿Te ha pasado que quieres ver una serie o película con tu familia o amigos y nomás no se ponen de acuerdo en qué elegir? Sobre todo si andas checando la plataforma de HBO Max, que tiene cientos de títulos en diferentes categorías. A veces hasta se nos va el tiempo libre nomás “ojeando” todo el catálogo disponible.

Si eres de los que necesitan una ayudadita para elegir una serie o peli o realmente quieres pasar tiempo con tu familia, crush o crew viendo algo juntos, acá te vamos a dejar cinco recomendaciones de cinco categorías distintas que puedes encontrar en la plataforma de HBO Max, para que veas que hay para todos los gustos.

Bloater en serie The Last of Us. Foto: HBO Max

Para los amantes de la acción y el suspenso: The Last Of Us

Si te laten las series de suspenso acá te dejamos una excelente opción: The Last of Us, la cual nos cuenta la historia de Joel, un sobreviviente de una aún activa pandemia que amenaza con arrasar con la humanidad. Después de una tragedia, él perdió su sentido de la moralidad y ahora es el encargado de llevar a Ellie, una adolescente, en un viaje que supone la última esperanza para el futuro de la raza humana.

Esta serie está basada en el videojuego con el mismo nombre y cuenta con actuaciones más que rifadas de Pedro Pascal y Bella Ramsey, como Joel y Ellie, respectivamente. La respuesta ha sido tan buena, que la serie fue renovada para una segunda temporada. Ya puedes checar toda la primera temporada en HBO Max.

Succession: Los tíos se están peleando por los terrenos, versión HBO.

Si te gusta el drama familiar, esta serie te va a encantar. Resumiendo, Succession es una serie de comedia dramática que se centra en la familia Roy, propietaria de un conglomerado mundial de medios y entretenimiento. Los miembros de la familia luchan por el control de la empresa en medio de la incertidumbre sobre la salud del patriarca, Logan Roy.

Si no has visto las primeras tres temporadas, salta esta parte porque ahí viene un spoiler: En la cuarta temporada la venta del conglomerado está cada vez más cerca, lo cual provoca división familiar entre la familia Roy, mientras planean cómo serán sus vidas una vez que se complete la venta. Por ahora, dos de los diez episodios de la cuarta temporada de Succession ya están disponibles en HBO Max, con uno nuevo siendo lanzado cada domingo.

Para los peques (y lo no tan peques): Minions 2: Nace un Villano

Hay que aprovechar las vacaciones para pasar tiempo en familia, sobre todo si tienes pequeños en casa que no encuentran qué hacer durante las horas que normalmente estarían en clases. Minions 2: Nace un Villano es una excelente opción para sacar los snacks y echarse en el sofá con la bendi para reír un buen rato.

Esta película infantil nos cuenta la historia de Gru, cuando apenas tenía 12 años y mucho antes de ser un villano. Él cruza caminos con los Minions Kevin, Stuart, Bob y Otto; Juntos, construyen su primera guarida, diseñan sus primeras armas y planean sus primeras misiones.

Mariachis, cuando el amor por la familia y la música se unen

Esta serie dramática mexicana recién salidita del horno está buenaza para disfrutar con la familia. Nos cuenta la historia de Rosendo Cuevas, quien sufre de Alzheimer y solo recuerda partes de su juventud cuando era cantante. Para poder apoyarlo, su esposa e hijos convierten la música en un método terapéutico que los une y termina ayudando a todos ellos.

Después de ver esta serie vas a querer que toda tu familia se abracen y pasen más tiempo juntos, porque sí está pegadora.

¿Fan del fucho? HBO Max tiene toda la Champions League

Si se trata de deportes, HBO Max ofrece la competencia más popular del deporte más popular en el mundo, la Liga de Campeones o de la UEFA, o como todos la conocemos ahora, UEFA Champions League. Acá puedes encontrar todos los partidos de la fase de grupos y a partir de cada febrero las rondas de eliminatorias.

Esta temporada es una de las más emocionantes, ya que en la ronda de cuartos de final tendremos partidos como Manchester City vs. Bayern Munich y Chelsea vs. Real Madrid. Si quieres armar la reunión en familia o con tu crew a la hora de la comida, acá tienes el motivo perfecto.

Ya sabes, puedes ver uno de estos contenidos un día a la semana o bien echarte una mega maratón y entrarle a todas las series, películas y hasta al fut que te recomendamos. Checa todo lo que HBO Max tiene disponible acá y arma tu lista de reproducción para que nos la presumas.