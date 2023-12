Lo que necesitas saber: Shannen Doherty ha dado constantes detalles de su estado de salud. Y a pesar del panorama, se muestra positiva en salir adelante.

En una nueva actualización de su estado de salud, Shannen Doherty reveló recientemente que el cáncer contra el que lleva años luchando, se propagó a sus huesos.

Así lo dio a conocer la actriz recordada por su personaje Brenda Walsh en Beverly Hills 90210 a través de sus redes sociales, y en una entrevista con la revista People publicada el pasado 29 de noviembre.

Shannen Doherty en 2019. Foto: Getty.

Shannen Doherty revela que el cáncer se ha expandido a sus huesos; se mantiene optimista

A pesar de la dura revelación, Shannen Doherty se ha mostrado optimista respecto a su batalla contra el cáncer. Desde que se le diagnosticó en 2015 y luego de pasar por diversos tratamientos, la actriz se ha caracterizado por lo positiva que se mantiene en medio de todo. Y así lo ha vuelto a demostrar en su entrevista con People.

“No quiero morir”, dijo a la publicación, agregando que “no he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear… Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”.

Shannen Doherty reveló que el cáncer se propagó a sus huesos, pero se mantiene optimista en su recuperación. Foto: Getty.

De acuerdo con el medio citado, Shannen Doherty, a quien muchos también recuerdan por la serie Charmed, se encuentra actualmente en espera para participar en diferentes ensayos clínicos, esto mientras se van desarrollando otros tratamientos contra el cáncer.

Mientras desea conseguir fondos para investigación, la actriz también se ha mostrado con el ánimo de generar conciencia respecto a la enfermedad. Sobre todo, en la cuestión de que quiere mantenerse trabajando o realizando sus actividades en medida de lo posible.

“La gente simplemente asume que eso significa que no puedes caminar, no puedes comer, no puedes trabajar… Somos vibrantes y tenemos una perspectiva muy diferente de la vida. Somos personas que queremos trabajar, abrazar la vida y seguir avanzando”, dijo Doherty.

El diagnóstico de cáncer de Shannen Doherty

Como mencionábamos al inicio, Shannen Doherty fue diagnosticada de cáncer de mama en el 2015. Desde entonces, se sometió a una mastectomía 2016, además de un tratamiento de quimioterapia y radioterapia en el 2017.

Tras este último proceso, reveló que se encontraba en remisión en lo que parecía un avance significativo en su recuperación. Sin embargo, en el 2020 dio a conocer que el cáncer regresó y que se encontraba en etapa 4.

Fue en junio de este 2023 cuando actualizó su estado de salud, con la revelación de que la enfermedad se propagó hasta su cerebro. Por el momento, se mantendrá en tratamiento y de acuerdo con Deadline, Shannen pronto lanzará un podcast bajo el título de Let’s Be Clear with Shannen Doherty. Le mandamos las mejores vibras para su recuperación…

Te puede interesar