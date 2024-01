Lo que necesitas saber: Tras una serie de negociaciones, el SAG-AFTRA firmó un acuerdo histórico con Replica Studios que cambiará el uso de la inteligencia artificial e imagen de los actores en los videojuegos.

El 2023 lo recordamos como un año complicado para la industria del entretenimiento, pues al mismo tiempo, los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood estuvieron en huelga, algo que no se veía desde hace mucho tiempo. A pesar de que las cosas se solucionaron y todo volvió a la normalidad, hubo un tema que quedó pendiente: el uso de las voces de los actores en videojuegos.

Como recordarán, una de las exigencias más importantes que tenía el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) y de las conversaciones más importantes que se dieron a lo largo de los casi 5 meses que duró la huelga fue que se regulara el uso de la inteligencia artificial (IA) no solo en películas, series y programas de televisión, también dentro de la industria gamer.

Imagen de la huelga de actores de Hollywood/Foto: Getty Images

La inteligencia artificial fue un tema importante durante la huelga

En particular, lo que más le preocupaba al sindicato de actores de Hollywood con la IA era que su implementación en la industria del entretenimiento contemplaba que los estudios escanearan por completo a los llamados background performers –mejor conocidos como extras o ‘actores de fondo’–, a los cuales presuntamente solo pretendían pagarles por un día de trabajo por usar su imagen y voz en cualquier proyecto que desearan. Claro, sin tener que pedirles su consentimiento o darles una compensación extra.

Al negociar con los grandes estudios que conforman la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP en inglés), el SAG-AFTRA firmó un acuerdo importante que involucraba precisamente a la inteligencia artificial, y parecía que todos estaban felices y contentos al respecto. Sin embargo, en la mesa se quedó el asunto de esta tecnología y los actores dentro de los videojuegos.

Bryan Cranston en una de las manifestaciones de la SAG-AFTRA/Foto: Getty.

El sindicato de actores de Hollywood firmó un acuerdo grande con Replica Studios

Pero todo indica que el sindicato de actores de Hollywood tenía todo fríamente calculado, pues acaban de anunciar un trato que además de ser histórico, definitivamente hay que echarle un ojo. Resulta que durante el CES 2024, uno de los eventos de tecnología más importantes del mundo, el director ejecutivo nacional y negociador jefe del sindicato, Duncan Crabtree-Ireland, anunció una alianza importante para el trabajo de sus agremiados con la compañía Replica Studios.

El SAG-AFTRA y la empresa de tecnología de voz de inteligencia artificial firmaron un acuerdo que abarcará tanto la creación de réplicas de voz digitales de actores como su uso durante el desarrollo de un juego. Pero no solo eso, ya que el pacto también cubre algunas de las exigencias económicas y profesionales de los involucrados.

El SAF-AFTRA firmó un acuerdo histórico para los actores dentro de los videojuegos//Imagen ilustrativa/Foto: Pexels

Los puntos importantes que cubre este trato

Lo decimos porque de acuerdo con el propio sindicato de actores de Hollywood, el convenio incluye tarifas y términos mínimos que requieren el almacenamiento seguro de los datos de los artistas, transparencia sobre la naturaleza del contenido de la réplica digital que se usará, consentimiento del artista para el uso de su réplica en cualquier proyecto nuevo, así como limitaciones en la cantidad de tiempo y rendimiento que una réplica se puede utilizaerse sin pago adicional ni consentimiento.

Básicamente, con este acuerdo los actores recibirán un pago justo por el uso de su voz e imagen, además de saber en qué producciones estarán. Crabtree-Ireland explicó que todo este trato destaca la “intención y capacidad de SAG-AFTRA de trabajar con los empleadores para crear términos que beneficien y protejan a nuestros miembros y les permitan aprovechar las oportunidades impulsadas por las nuevas tecnologías”.

Con este trato, los actores recibirían un mejor pago y control creativo de su imagen en los videojuegos/Foto: Pexels

Podría venirse una nueva huelga de actores dentro de la industria de los videojuegos

Aunque esta noticia es espectacular para todos los miembros del sindicato de actores de Hollywood, parece que el panorama sigue complicado para todos aquellos que trabajan en la industria de los videojuegos. Y es que el SAG-AFTRA sigue en negociaciones con otros estudios y desarrolladores donde buscan llegar a lo mismo que con Replica Studios. Pero todo indica que la cosa se pondrá fea.

De acuerdo con Deadline, los miembros del sindicato dentro del mundo gamer tienen autorización de irse a huelga y por si esto no fuera suficiente, Crabtree-Ireland no solo apoyó a quienes piensan que este puede ser la herramienta definitiva para cumplir con sus exigencia, también insinuó que están preparados para utilizar este recurso muy pronto.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

Según la misma fuente, Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Epic Games, Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Take 2 Productions Inc., VoiceWorks. Productions Inc. y WB Games Inc son los estudios a los que el sindicato de actores de Hollywood pondría en jaque si deciden parar sus actividades.

