Lo que necesitas saber: El rodaje de ‘La Caza de Gollum’ comenzará en mayo de este año

De esas noticias que estremecen a ese cinéfilo que todos y todas llevamos dentro. Sir Ian McKellen soltó la bomba de que tanto él como Elijah Wood volverían a interpretar a Gandalf y Frodo en la nueva película de El Señor de los Anillos, La Caza de Gollum ¡Aaaaaaaaaaaaaa!

Gollum en ‘El Señor de los Anillos’/Foto: Warner Bros.

Sir Ian McKellen confirma a Gandalf y Frodo en ‘La Caza de Gollum’

Fue en un evento en Londres donde el actor confirmó la noticia. Si bien no dijo como tal que él y Elijah interpretarán sus legendarios papeles, confirmó que Gandalf y Frodo son parte del guion, lo que hace suponer que se refiere al regreso de ambos.

“Les contaré dos secretos sobre el casting: Hay un personaje en la película llamado Frodo y otro llamado Gandalf; aparte de eso, no me han revelado nada”, fueron las palabras del actor, citado por Hypebeast.

Gandalf el gris. Foto: Warner Bros.

Sir Ian McKellen dijo desde hace años que volvería a ser Gandalf

Imposible no estar seguros de lo anterior al recordar que Sir Ian McKellen dejó claro desde 2024 que no dejaría que nadie más interpretara a Gandalf mientras él pudiera hacerlo.

Fue luego de ver afectada su salud que el actor declaró que estaba bien y seguiría trabajando hasta que el cuerpo aguantara. Incluso hizo mención desde entonces a ‘La Caza de Gollum’, pues dijo que volvería a interpretar a Gandalf en este 2026. ¡Lo decretó!

Foto: Warner Bros. Pictures

El rodaje de ‘La Caza de Gollum’ comienza en mayo

Otra gran noticia que reveló Sir Ian McKellen, es que el rodaje de la nueva cinta del mundo de El Señor de los Anillos arranca en mayo. Se suponía que este año sería ya su estreno, pero bueno, finalmente comenzarán a filmar y eso es una excelente noticia.

“Comenzará a rodarse en mayo. Será dirigida por Gollum, y se centrará en él”, dijo Sir Ian McKellen, refiriéndose a que La Caza de Gollum será dirigida por el mismo Andy Serkis, quien dio vida a la criatura en El Señor de los Anillos.