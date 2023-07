Lo que necesitas saber: Sony reagendará los estrenos de 'Spider-Man: Beyond the Spider-verse', 'Kraven The Hunter', 'Madame Web' y más. Aquí te contamos las fechas

Las cosas siguen bastante tensas en industria del entretenimiento y varios de los grandes estudios cinematográficos andan viendo cómo solventar todo el asunto de sus estrenos venideros. Ahora, Sony cambió las fechas de estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-verse, Kraven The Hunter y más cintas.

‘Spider-Man: Beyond the Spider-verse’ fue una de las películas de Marvel de Sony que cambió sus fechas de estreno. Foto: Sony Pictures.

Sony cambia las fechas de estreno de sus próximas películas

Varias de estas reprogramaciones se deben a las huelgas de guionistas y actores que tienen lugar en Hollywood (lo cual incluso provocó que se moviera la ceremonia de los Emmy 2023). Sony cambió las fechas de estreno de sus próximas películas y aquí les decimos cuáles son los nuevos días de lanzamiento.

‘Spider-Man: Beyond the Spider-verse’ y más franquicias ligadas al personaje arácnido cambian su fecha de estreno

Como saben, Sony tiene muchos proyectos en puerta relacionados a personajes de la historia de Spider-Man. Y sí: algunos de esos proyectos se le cambiaron las fechas de estreno, y a algunos más por fin se les puso día de lanzamiento. Pero vayamos por partes…

Venom 3 estableció su fecha de estreno para el 12 de julio del 2024. Luego, tenemos a Madame Web, que cambia su lanzamiento solo un par de días y ahora se estrenará el 14 de febrero del 2024 (para que armen el plan de San Valentín, jeje).

‘Madame Web’ cambia su estreno un par de días. Foto: Sony Pictures (vía IMDB).

El cambio más significativo se lo lleva Kraven The Hunter, que ya no se estrenará en octubre de este año como se tenía planeado. La película protagonizada por Aaron Taylor-Johnson ahora llegará a los cines el 30 de agosto del 2024.

Y finalmente, Spider-Man: Beyond the Spider-verse, que se iba a estrenar el 29 de marzo del 2024, ahora se queda sin fecha de estreno. Como indica Variety, esto se debe a que el elenco de voces, que está en la huelga de actores, no podrá completar el trabajo a tiempo. Sony cambió las fechas de estreno de estas películas… pero ahí no acaba la cosa con la reagenda extrema de Sony.

La película de ‘Kraven The Hunter’ se estrenará hasta 2024, luego de que originalmente estaba lista para lanzarse en este 2023. Foto: Sony Pictures.

Las demás películas de Sony reagendadas

A pesar de las huelgas que se llevan a cabo actualmente, Deadline informa que Bad Boys 4 terminó su producción hace poco y que su fecha de estreno está en el calendario para el 14. de junio del 2024. Gran Turismo con David Harbour y Orlando Bloom se estrenará hasta el 25 de agosto de este año (aunque originalmente se iba a lanza el 11 del mismo mes).

Por otro lado, la secuela de Ghostbusters: Afterlife ya no se estrenará el en diciembre de este año como se tenía pensado, sino hasta el 29 de marzo del 2024. Y algo similar sucede con el reboot de Karate Kid, que pasa del 7 de junio del 2024 al 13 de diciembre del mismo año. Y pues así fue como Sony cambió las fechas de estreno de sus próximas películas… ¿Qué les parece la reagenda?

