No cabe duda de que este año será espectacular para la industria cinematográfica. Y no solo lo mencionamos por las películas ya se estrenaron y las que llegarán a las salas de cine en los próximos meses. No, en las últimas semanas han surgido noticias que nos han emocionado y volado la cabeza. Tal como acaba de suceder con Sony, que acaban de revelar detalles de las nuevas cintas de Ghostbusters y Venom.

En 2021, tuvimos de regreso en la pantalla grande estas dos grandes franquicias de la cultura pop y nerd con cintas como Let There Be Carnage y Afterlife, un par de producciones que la rompieron en las taquillas de todo el planeta y que hicieron que miles de personas regresaran a los cines. Sin embargo, parece que los creativos detrás de estos proyectos ya están pensando en las siguientes partes de ambas historias.

‘Venom’ y ‘Ghostbusters’ regresarán muy pronto a nuestras vidas

Resulta que el pasado 25 de abril se llevó a cabo la CinemaCon, un evento anual que reúne a los propietarios de cines en Estados Unidos y donde algunas compañías muestran algunos de sus proyectos, como el caso de Sony. Además de revelar que Bad Bunny sería el protagonista de una película de Marvel dentro del universo de Spider-Man basada en un personaje latino (ACÁ la información), también confirmaron que vienen en camino la tercera cinta de Venom y una secuela del reboot de Ghostbusters.

De acuerdo con Variety, en esta feria confirmaron que ya se encuentra en proceso de producción la nueva aventura de Eddie Brock y el simbionte. Pero quizá lo que más nos sorprendió de esto es que después de contar con Andy Serkis como director de la secuela, será el propio Tom Hardy quien tome el asiento de director.

Tom Hardy y Venom en ‘Let There Be Carnage’. / Foto: Sony Pictures

Por otro lado, Sony también dejó muy claras sus intenciones de presentarnos una nueva película de Ghostbusters, que retome la historia que vimos el año pasado en cines con una nueva generación de jóvenes cazafantasmas. De acuerdo con la misma fuente, casi no dieron detalles de este proyecto, pero lo que sí es un hecho es que ya están preparando una segunda cinta y si será como la primera, les auguramos otro éxito.

Además de estas dos franquicias, la empresa también soltó pequeños vistazos de nuevas producciones durante la CinemaCon. Para que se den una idea de lo que hablamos, soltaron imágenes de la biopic de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Kraven the Hunter, The Equalizer 3, así como clips nunca antes vistos de A Man Called Otto de Tom Hanks.

Foto: Sony Pictures