Lo que necesitas saber: Luego de que se hiciera oficial la huelga de actores de Hollywood, el sindicato se unió para protestar y buscar mejores pagos y condiciones laborales. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la huelga, entre ellos Stephen Amell.

Desde el pasado 14 de agosto, los ojos del mundo del entretenimiento están fijos en Hollywood, pues después de un buen rato negociando con los grandes estudios, el sindicato de actores de Hollywood se fue a huelga por primera vez en más de cuatro décadas y al mismo tiempo que el sindicato de escritores... un hecho que tiene a la industria colapsada.

Luego de que se hiciera oficial que los miembros del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) dejarían de chambear para exigir un mayor pago y mejores condiciones laborales, la gran mayoría de actores se unieron para protestar afuera de las oficinas de las grandes productoras. Aunque eso sí, hay quienes no están de acuerdo con las manifestaciones, como Stephen Amell.

Stephen Amell se pronunció en contra de la huelga de actores de Hollywood/Foto: Getty Images

Stephen Amell se pronunció en contra de la huelga de actores de Hollywood

Para quienes no lo recuerdan o su nombre no les suene, este actor canadiense es conocido por interpretar a Oliver Queen en la serie de televisión de Green Arrow, además de aparecer en los shows de The Flash y Legends of Tomorrow. Bueno, pues resulta que a diferencia de otras figuras del cine y televisión, Stephen Amell está completamente en contra de la huelga de actores de Hollywood. Y realmente dejó claro que no apoya lo que exigen sus compañeros.

De acuerdo con Vanity Fair, durante la convención GalaxyCon que se llevó a cabo del 27 al 30 de julio en Raleigh, Carolina del Norte, Stephen Amell declaró que se siente aislado de todo lo que está pasando en Hollywood, pues no está a favor de la huelga de actores. Es más, dijo que

“Apoyo a mi sindicato y estoy con ellos. No apoyo la huelga. No la apoyo. Creo que es una táctica de negociación reduccionista, y todo esto me parece increíblemente frustrante. Y creo que el pensamiento en lo que respecta a espectáculos como la serie en la que estoy [refiriéndose a ‘Heels’] que se estrenó anoche… creo que es miope”.

Stephen Amell como Arrow/Foto: The CW

Sin embargo, además de las palabras de Stephen Amell y dejar claro que no apoya la manera en que el sindicato de actores de Hollywood se está manifestando, llamó la atención que el actor canadiense apareció en dicha convención y habló del tema, cuando se supone que nadie afiliado al SAG-AFTRA puede hacer apariciones en esta clase de eventos ni muchos menos promocionar series o película.

Y es que Stephen Amell es de los poquísimos actores que han demostrado que no están a favor de la huelga de actores de Hollywood, pues casi el 98 % de los miembros del SAG-AFTRA votaron a favor de parar todas las actividades. De hecho, hasta el momento es el único que ha hablado sobre su enojo al respecto.

Stephen Amell es el único actor que se ha pronunciado en contra de la huelga de actores de Hollywood/Foto: Getty Images

De cualquier manera, aunque parece que Stephen Amell técnicamente no rompió las reglas del SAG al aparecer en GalaxyCon, otros miembros del Arrowverse, como los actores Matt Letscher, Kirk Acevedo –quienes interpretaron a Reverse-Flash y The Dragon respectivamente–, demostraron en redes sociales que están enojados por la reacción de su compañero. Así que como verán, no todos apoyan la huelga.

