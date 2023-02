No hay mucho que podamos decir sobre Steven Spielberg y su trayectoria. Es claro que es uno de los cineastas más legendarios que han existido, teniendo una de las filmografías más icónicas jamás realizadas.

Sin embargo, por complicado que parezca, la lista de películas que ha dirigido en más de 50 años pudo haber sido todavía más exitosa, esto si tomamos en cuenta que pudo ser el director de la primera entrega de Harry Potter.

Esa es una historia que, desde luego, ya muchos se sabrán mientras que otros tanto posiblemente no. Y tomando en cuenta lo agitada que suele ser la agenda de una figura como Steven Spielberg, algunos pensarán que se negó a dirigir el primer largometraje del Mundo Mágico debido a algún compromiso con otra producción… Pero no.

Para finales de los 90, Steven Spielberg se había llevado otro gran reconocimiento gracias a Saving Private Ryan. Pero con el nuevo milenio acercándose, era obvio que la industria cinematográfica mantenía la expectativa sobre cuáles serían los largometrajes con los que arrancarían algunos de los directores más icónicos de todos los tiempos, entre ellos el propio Spielberg.

En el 2001, aquella cuestión fue respondida: el cineasta le entregó al mundo Artificial Intelligence, un proyecto que originalmente dirigiría Stanley Kubrick, pero que permaneció en desarrollo durante mucho tiempo, entre otras cosas, porque la tecnología no permitiría una buena recreación de lo que el propio Kubrick tenía en mente, y los infinitos guiones de su equipo de escritores no lo convencían.

El proyecto quedó estancado de nuevo a mediados de los 90, y solo tomó fuerza tras el fallecimiento de Kubrick en 1999, con Steven Spielberg dispuesto a terminar lo que su viejo amigo había comenzado. Por mucho tiempo, se pensó que esta era la razón de que Steven rechazara Harry Potter y la piedra filosofal, pero había una razón todavía más personal en ese sentido…

La ventaja que Artificial Intelligence le daba a Steven Spielberg era que podía quedarse a filmar en Los Ángeles para pasar tiempo con la familia que había formado junto a la actriz Kate Capshaw. Sus hijos, por aquel entonces, estaban en la edad de la infancia y según lo que ha contado el director, quería pasar el mayor tiempo posible con ellos.

Por esa razón, declinó la propuesta de dirigir Harry Potter en el entendido de que eso significaría trasladarse a otra parte del mundo, en este caso Londres, y no ver a su familia durante un buen periodo de tiempo. Así lo platicó el cineasta en una charla reciente que tuvo con el director SS Rajamouli, cuya película RRR está nominada a los Oscar 2023 al igual que The Fabelmans de Spielberg:

“El significado personal sobre [cómo el conflicto entre] el arte y la familia te partirá por la mitad me sucedió más tarde, después de que ya me había establecido como cineasta, como director en activo… Kate y yo empezamos a formar una familia y empezamos a tener hijos. La elección que tuve que hacer era aceptar un trabajo que me trasladaría a otro país durante cuatro o cinco meses, donde no vería a mi familia… Iba a ser una experiencia desgarradora… Rechacé la primera película ‘Harry Potter’ básicamente para pasar el próximo año y medio con mi familia; mis hijos pequeños estaban creciendo. Así que sacrifiqué una gran franquicia y hoy, mirando hacia atrás, estoy muy feliz de haber tomado esa decisión para estar con mi familia”.

Steven Spielberg en una plática con el director de ‘RRR’, SS Rajamouli