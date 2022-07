La espera valió la pena y la cuarta temporada de Stranger Things, dividida esta vez en dos volúmenes, fue un éxito rotundo. Ahora, los Hermanos Duffer -creadores de la serie- apuntan a la quinta y última tanda de capítulos del show que seguro será igual de épica…. Pero no es el único proyecto que tienen en mente definitivamente.

Este miércoles 6 de julio, se hizo oficial que los Duffer lanzan su compañía de producción Upside Down Pictures junto con el anuncio de los próximos contenidos que trabajarán a través de un acuerdo general con Netflix. Y vaya que pinta interesante la cosa.

Los Duffer lanzan Upside Down Pictures y habrá spin-off de ‘Stranger Things’

La verdad es que el trabajo de los Hermanos Duffer quedará para la historia de la industria del entretenimiento, sobre todo gracias a Stranger Things. Como dijimos, la serie está más que confirmada para terminar con la que será su quinta temporada, que será uno de los tantos lanzamientos futuros de la recién anunciada Upside Down Pictures.

Esta es la nueva casa de producción de los Duffer, la cual llega tras la exitosa cuarta temporada de ‘ST’ y que, entre otras cosas, ha anunciado los proyectos que producirá. Y es oficial: con el lanzamiento de esta productora, se anunció que habrá spin-off de Stranger Things.

Foto: Netflix

Por ahora, solo no se ha dicho en qué consistirá la trama de este spin-off ni cuando se estrenaría, pero ya es oficial que el proyecto está en marcha. Si bien no hay detalles de la historia que esta serie derivada seguirá, los Duffer ya han platicado anteriormente que tienen algunos planes concretos.

En una entrevista con SFX Magazine de abril pasado dijeron: “Tenemos algunas ideas. En términos de si tuviéramos que hacer algún tipo de spin-off o cualquier continuación de Stranger Things, para nosotros el listón siempre fue: ‘¿Es la idea lo suficientemente emocionante como para sentir la atracción de querer hacerlo otra vez?“.

Por ahí, el actor David Harbour ha dado algunas entrevistas donde ha explicado que si le tocara decidir a él sobre que se tratara un posible spin-off, le gustaría que fuera sobre Jim Hopper (su personaje) en sus años de juventud, con el actor Jacob Elordi (ese mero que hace a Nate Jacobs de Euphoria) como protagonista.

David Harbour como Hopper en ‘Stranger Things’ / Foto: Netflix

Esperaremos los detalles oficiales sobre la historia del spin-off de Stranger Things, que seguro no tardarán tanto en revelarse.

Los demás proyectos de Upside Down Pictures

Como les decíamos, los hermanos Duffer y su nueva casa productora están listos para traernos nuevos proyectos de la mano de Netflix. Además de la serie derivada del universo de Stranger Things, se prepara una obra de teatro basada en la serie insignia.

Upside Down Pictures también traerá a Netflix una nueva adaptación a manera de serie live-action de Death Note, el reconocido manga y anime japonés. Esta será una historia totalmente nueva y separada de la entrega que la plataforma de streaming lanzó en 2017.

Otro proyecto será un show televisivo creaoa por Jeffrey Addiss y Will Matthews, conocidos por haber traído en 2019 la serie Dark Crystal: Age of Resistance. Y por último, los Duffer también adaptarán el libro The Talisman de Stephen King a una serie, cuya trama se centrará en un joven que viaja entre el mundo real y un mundo alternativo llamado ‘The Territories’ para obtener un artefacto que salvará la vida de su madre.

Vaya que se rifarán en grande con todos estos contenidos de cara al futuro. Mientras aguantamos más detalles. Aquí les dejamos las entrevistas que tuvimos con el elenco de Stranger Things por el lanzamiento de la 4ta temporada de la serie.