Ya tenemos los primeros episodios de la cuarta temporada de Stranger Things (AQUÍ les dejamos un quiz). Hopper está en Rusia mientras Joyce lo intenta liberar. Y el grupo de adolescentes está dividido entre Hawkins y California, pero ambos enfrentando una nueva amenaza del Upside Down que recibe el nombre de Vecna. ACÁ les contamos más de este monstruo.

Una de las cosas más destacadas, de nueva cuenta, es el soundtrack. Y para esta temporada tenemos algo de Journey, Kiss, The Beach Boys, The Cramps, Extreme, Dead or Alive, Baltimora, Talking Heads y muchas bandas más. Pero si hay una que sobresale de entre todas, es Kate Bush.

Una de sus canciones más populares, “Running Up That Hill” del Hounds of Love de 1985, aparece como parte del soundtrack, más específico hacia el final del cuarto episodio de este primer volumen de Stranger Things. Y el momento que musicaliza es tan emotivo e impresionante… que la rola es todo un éxito.

Max huye de Vecna en Stranger Things / Foto: Netflix

“Running Up That Hill” de Kate Bush

Pero antes, un poco de contexto de la canción. “Running Up That Hill” es uno de los éxitos más grandes de Kate Bush escrito por ella misma, dándole además, su primer éxito en Estados Unidos. Larola es tan popular, que ha recibido varios covers como el de Placebo y Chromatics.

Antes de llamarse “Running Up That Hill”, Bush nombró a la canción “Deal With God” (frase que se menciona en la letra), pero su disquera le hizo la sugerencia de cambiar el título porque las estaciones de radio podían rechazar tocar algo que tuviera el nombre de “Dios”. Bush resistió, pero le interesaba tener éxito considernado que su disco pasado no había logrado buenos números.

Finalmente, Kate Bush accedió y le puso el nombre final. En una entrevista dijo que la canción trata de una pareja conformada por un hombre y una mujer que se aman mucho, al grado de que comienzan a tener inseguridades uno del otro. Es así como desean “hacer un pacto con Dios” para cambiar de lugar: él ser ella y viceversa. Esto con el objetivo de entender lo que el/la otr@ siente. Fin de los problemas.

Su relación con Stranger Things

En la cuarta temporada de Stranger Things, todos está viviendo una nueva aventura. Pero es el personaje de Max, interpretado por Sadie Sink, el que se lleva más atención en un nivel emocional.

Como sabemos, al cierre de la tercera temporada, Max ve a su hermano Billy convertirse en un villano cuando es controlado por el Mind Flyer. Sin embargo, en un momento emotivo, Billy decide sacrificar su vida por la de su hermana y los habitantes de Hawkins.

¡Y aquí aguas porque van SPOILERS! A partir de esto, Max entra en una fuerte depresión asociada también con la situación complicada que atraviesa su mamá (el abandono del papá de Billy tras su muerte). Todo esto la aleja de Lucas, Dustin y Mike, revelando una serie de extraños comportamientos asociados con pesadillas o dolores de cabeza.

Max está en transe mientras escucha “Running Up That Hill” de Kate Bush / Foto: Netflix

Pronto descubrimos que Max es una de las elegidas por Vecna para llevar a cabo el plan de controlar el mundo real. Vecna comienza por aturdir a sus víctimas con pesadillas o dolores fuerte de cabeza, y luego, los hacer ver algunas “alucinaciones” del Upside Down.

Cuando Max se encuentra con Vecna en una especie de transe, sus amigos (Lucas, Dustin y Steven) intentan ayudarla. Y lo hacen al ponerle su canción favorita (¿recuerdan que en Inception una “patada” para desperta era una rola? pues funciona de manera similar).

¿Cuál es la canción favorita de Max? “Running Up That Hill” de Kate Bush. La canción comienza a sonar mientras Max escapa de Vecan y se aferra a sus mejores recuerdos familiares y con sus amigos. La verdad, es el momento más emocionante hasta ahora. Acá se los dejamos.