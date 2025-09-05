Lo que necesitas saber: Hollywod Reporter reveló una lista un poco extraña, de actores que se suman a esta entrega: Jason Momoa, Noah Centineo y Orville Peck.

Amantes de los videojuegos, pongan mucha atención. La nueva película de Street Fighter llegará a los cines en octubre del 2026. Y eso no es lo mejor, también tenemos confirmado al cast que le dará vida a cada uno de los personajes.

Tendremos a Noah Centineo como Ken Masters, Andrew Koji será Ryu, David Dastmalchian le dará vida al super villano, M. Bison y Callina Liang interpretará a Chun-Li. Eso no es todo, también habrá dos ex luchadores de la WWE ¿Qué les parece el elenco?

Foto: Capcom Latam

Cast confirmado de Street Fighter

Desde que anunció la producción de la película, la elección del cast generó mucha expectativa entre los fans del video juego, pero después de varios meses de suspenso ya tenemos al elenco oficial.

David Dastmalchian, el actor que recientemente protagonizó la cinta Late Night with the Devil será el encargado de interpretar a M. Bison, el máximo oponente a vencer en el videojuego Street Fighter.

En Street Figther: La última batalla de 1994, ese papel fue interpretado por Raul Julia. Aunque se espera que la versión del 2026 sea muchísimo mejor que la anterior, y es que la primera no fue del agrado de todos.

Acá les dejamos al resto del cast:

Callina Liang – Chun-Li

50 Cent – Balrog

Jason Momoa – Blanka

Noah Centineo – Ken Masters

Andrew Koji – Ryu

Roman Reigns – Akuma

David Dastmalchian – M. Bison

Cody Rhodes – Guile

Andrew Schulz – Dan Hibiki

Eric André – Don Sauvage

Vidyut Jammwal – Dhalsim

’50 Cent’ formara parte de esta nueva entrega.

¿Cuándo se estrena Street Fighter?

La nueva película de Street Fighter se estrenará en el 2026, específicamente el 16 de octubre. Eso no es lo mejor, para que los fans tengan una experiencia de 10, se planea que tenga funciones en pantalla IMAX.

Es cierto que no a todas las adaptaciones les va bien, pero ¿Qué esperan de la película de Street Fighter?