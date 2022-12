Oh, sí: Studio Ghibli revela detalles sobre la nueva película de Hayao Miyazaki

Si hablamos de verdaderas leyendas de la animación, sin duda, tendríamos que dedicarle un buen espacio a Hayao Miyazaki. Y es que además de las historias que con las que arrancó en sus primeros años, no podemos dejar de lado lo que ha hecho con Studio Ghibli, en donde ha creado algunas de las cintas y personajes más icónicos de todos los tiempos. Sin embargo, después de un buen tiempo alejado de los reflectores, muy pronto volverá con una nueva película llamada –al menos por ahora– How Do You Live?

Como recordarán, fue en 2013 cuando el director japonés estrenó la que sería su última producción, The Wind Rises, pues supuestamente después del estreno de este drama histórico, se retiraría para siempre. Pero una persona tan creativa como Miyazaki no se puede ir así nada más, es por eso que en 2016 empezó a trabajar en este proyecto, inspirado en una novela infantil de 1937 del autor Yoshino Genzaburo, un libro que es importante para el cineasta y sus películas, aunque no es una adaptación directa de esta obra.

Fotos: Getty Images

También puedes leer: 6 enseñanzas de vida que nos dejan las películas de Studio Ghibli

Studio Ghibli ha revelado más detalles sobre ‘How Do You Live?’, la nueva película de Hayao Miyazaki

Y es que para ser honestos, Hayao Miyazaki se ha tomado todo su tiempo para llevar a cabo la producción de How Do You Live?, una película que le quiere dedicar a su nieto. Imagínense cómo está la cosa que tardaron tres años para crear los primeros 36 minutos de animación dibujada a mano… así como lo leyeron, no es broma. Sin embargo, después de un buen rato esperando información, ahora sí tenemos más detalles de esta cinta que nos emociona muchísimo.

Para que se den una idea de cómo está la cosa y de acuerdo con Polygon, Studio Ghibli confirmó que el próximo 14 de julio de 2023 estrenarán en los cines de Japón el nuevo proyecto de Miyazaki. Por si esto no fuera suficiente, también compartieron algunas ilustraciones de la película, con un boceto suelto a carboncillo y acuarela, aparentemente de una criatura parecida a un pájaro. A continuación les dejamos esta imagen:

Foto vía Twitter: @JP_GHIBLI

Por ahora, lo único que se sabe sobre How Do You Live? es que la trama sigue a un joven de 15 años que se plantea las grandes cuestiones de la vida en el Japón de preguerra. La cinta ha sido descrita como una “gran historia fantástica” y es una obra original de Hayao Miyazaki, quien ha escrito el guión. Aún no se confirma cuándo llegará esta joyita a nuestro país, pero nos pone contentos saber que una leyenda de la animación está de vuelta por la puerta grande.