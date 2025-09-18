Lo que necesitas saber: Durante su programa de este lunes 15 de septiembre, el comediante sugirió que el asesino de Charlie Kirk podría haber sido un republicano seguidor de Donald Trump.

No es la primera vez que el presentador Jimmy Kimmel entra en alguna polémica, aunque esta vez el escándalo ha sido tan grande que incluso su programa nocturno Jimmy Kimmel Live! fue suspendido “indefinidamente”.

Programa Jimmy Kimmel Live! // Foto: Getty Images

¿Por qué suspendieron el famoso programa de Jimmy Kimmel?

Se le armó la polémica a Jimmy Kimmel (otra vez), pues resulta que suspendieron “indefinidamente” su famoso programa Jimmy Kimmel Live!.

Y es que resulta que durante su show de este lunes 15 de septiembre, el presentador realizó comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. Algo que la cadena de televisión en la que se trasmite el programa, no se tomó nada bien.

Pero, ¿Qué tanto dijo Jimmy? Para no tirarte tanto rollo, el comediante sugirió que el asesino del influencer político podría haber sido un republicano seguidor de Donald Trump.

“La pandilla MAGA (de las siglas Make America Great Again, volvamos a hacer grande a EEUU) intenta desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político”, dijo Kimmel.

Cadena de televisión dice que mensaje fue “ofensivo e insensible”

La cadena Nexstar Media Group, una de las compañías de medios más grandes de Estados Unidos (y donde se producía el programa) señaló en un comunicado que lo dicho por Jimmy Kimmel fue ofensivo e insensible “en un momento crítico del discurso político nacional”.

Además, resaltaron que no refleja los valores de las comunidades en las que opera la televisora. En pocas palabras, ya no tenía sentido darle difusión al comediante, porque simplemente no es de interés de su público.

Por el momento el programa se reemplazará con otro más “acorde” a su público, pero sin duda, esto abre un gran espacio para que la gente se pregunte hasta dónde termina la libertad de expresión. ¿Ustedes qué opinan?