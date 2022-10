Si hablamos de actrices jóvenes que en cuestión de años se están convirtiendo en grandes estrellas de la industria, sin duda tendríamos que mencionar a Sydney Sweeney. Y es que como no perfilarla como una de las figuras como mejor proyección de la actualidad, pues a pesar de sus 25 años, ha demostrado ser toda una rifada y nos ha regalado actuaciones espectaculares.

Puede que muchos la reconozcan por interpretar a Cassie Howard en Euphoria, pero a lo largo de su carrera la hemos visto en otros proyectos de cine y televisión bastante interesantes como The Handmaid’s Tale, The White Lotus, Once Upon A Time in Hollywood, The Voyeurs, Under the Silver Lake y muchas más. Sin embargo, ahora dará un nuevo paso, pues estará al frente de una producción que seguramente le traerá grandes recuerdos a la vieja escuela.

Sydney Sweeney se convertirá en la protagonista y productora de un remake de ‘Barbarella’

Resulta que distintos medios como Deadline, revelaron que Sydney Sweeney protagonizará una nueva película de Barbarella para Sony Pictures. Para quien no la recuerde –o no sepa de qué estamos hablando–, esta historia está basada en la serie de cómics franceses creados por Jean-Claude Forest en 1962 y que tuvo tal éxito que años más tarde llegó a la pantalla grande con una cinta que contó con Jane Fonda como protagonista que a pesar de no obtener una gran recepción por parte de la crítica, se convirtió en un clásico de culto de ciencia ficción.

De acuerdo con la misma fuente, además de ser la estrella, Sweeney también hará su primera participación como productora en este proyecto. Hasta el momento no hay muchos detalles sobre la trama que veríamos, pero es probable que sea muy similar a la de 1968, donde seguimos las aventuras de una astronauta que se propone encontrar y detener al malvado científico Durand Durand, cuya arma amenaza con traer maldad a toda la galaxia.

En 2020, las personas que se encargan de administrar la propiedad de Jean-Claude Forest anunciaron los planes para una nueva película de Barbarella pero hasta ahora, tenemos noticias emocionantes. Aunque eso sí, por ahora no sabemos más detalles –mucho menos cuándo podría estrenarse–, pero nos queda muy claro que además de Madame Webb, veremos mucho a Sydney Sweeney en el futuro.