Una pequeña localidad poblana y sus poco más de 100 habitantes son el eje en el que se enfoca Tatiana Huezo para su nuevo documental. Ese lugar tan misterioso como recóndito, es conocido como El Eco.

Ahí, la actividad campesina es el pan de cada día para niños y adultos prácticamente por igual. “Esta película había que contarla en el campo porque en el campo los niños se hacen adultos muy rápido“, nos cuenta Tatiana en entrevista desde el 21 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde su material compite dentro de la categoría de Documental Mexicano.

La afirmación de la también directora de Noche de fuego, es notoria cuando uno ve la cinta. Y no solo por el trabajo que realizan en el campo; también porque muchos de estos menores se preparan para darle clases a otros niños.

“Mi punto de partida era intentar hablar de lo que significa crecer, de la fragilidad que hay en este momento en la vida“, menciona Tatiana Huezo sobre sus motivaciones para armar esta cinta. “También del pulso, de la energía de descubrir el mundo a través de los ojos de un niño”, agrega.

Si bien El Eco tiene como principal motor ese enfoque, hay más detalles que hacen de ese poblado en el documental algo especial. Nos sentamos a platicar con la cineasta en el marco de la proyección de su documental en el FICM, y nos cuenta cómo dio con ese lugar, que la marcó pasando el tiempo ahí, entre otras cosas.

Explorar la perspectiva de las infancias y la juventud es algo que Tatiana Huezo ha tenido en mente en su trabajo desde hace algún tiempo. Lo hemos visto en la ya mencionada Noche de fuego, y aquí estaba dispuesta a retomar un poco ese elemento nuevamente.

Tatiana fue a dar con el poblado de El Eco gracias a una búsqueda que emprendió en escuelas rurales apoyándose en la base de datos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Según cuenta la directora, fue un trabajo arduo y estuvo a punto de renunciar a su búsqueda… al menos hasta que se encontró con esta localidad campesina.

“Me acerqué a la CONAFE y son ellos quienes me ayudaron a llegar a El Eco.. Iba de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad buscando algo que me hablara, una imagen, un paisaje….

“Entonces me salté 20 pueblos y fuimos directamente al Eco y empezaron a brotar las señales, las imágenes, los momentos. Desde el primer día que llegué, me tocó ver a Luzma, que es la niña que cuida a las ovejas… Iba a dar la primera tutoría de su vida. O sea, iba a enseñarle un tema a otro niño. Me tocó presenciar ese momento y desde que lo vi, pensé en que quería que eso estuviera en la película”.