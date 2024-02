'Argylle': ¿Por qué la gente piensa que Taylor Swift es la autora Elly Conway?

Lo que necesitas saber: Con el estreno de la película Argylle, la gente intenta descubrir la identidad de la autora, Elly Conway. ¿Realmente es Taylor Swift la mente detrás de esta historia?

Taylor Swift is that you?… El pasado 1 de febrero llegó a los cines la película ‘Argylle’, una historia de espías escrita por Elly Conway y protagonizada por Henry Cavill y Dua Lipa, la cual además cuenta con un gran elenco conformado por Bryan Cranston, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, John Cena, Ariana DeBose y más.

La trama de la cinta, dirigida por Matthew Vaughn, se centra en Elly Conway (Bryce Dallas Howard), una escritora que en casa y en compañía de su gatito, Alfie, escribe una historia sobre espías secretos. Todo sin imaginar que su trama ocurriría en la vida real.

Bryce Dallas Howard encabeza el elencazo que armaron para esta película/Foto: Universal Pictures

La película de ‘Argylle’ finalmente llegó a los cines del mundo

Una vez que los relatos de Conway toman vida, la escritora –que además es bastante introvertida– comienza una aventura dentro del mundo de los espías, en compañía de Aiden (Sam Rockwell), un espía que es alérgico a los gatos y razón por la que Alfie viaja en una mochila transportadora.

La película de ‘Argylle’ se ha ganado la atención de millones gracias al elenco y la trama en cuestión. Pero también, por el misterio que envuelve al personaje de Elly Conway, una autora que supuestamente existe en la vida real y que muchos creen se trata de la mismísima Taylor Swift.

Muchos creen que Taylor Swift está detrás de ‘Argylle’. Foto: Getty Images

Y a muchos les causa curiosidad la identidad de la autora, Elly Conway

Pero vamos por partes: el personaje que interpreta Bryce en la película aparentemente existe en la vida real. Y es que para realizar ‘Argylle’, Matthew Vaughn aseguró que se inspiró en el cuarto libro de la saga de espías que Elly Conway escribió. ¿Lo raro? Que los otros tres libros anteriores nunca se habían publicado hasta ese entonces.

En octubre de 2023 y durante su participación en el podcast ‘Happy Sad Confused’, del actor Josh Horowitz, Vaughn dijo que la película de ‘Argylle’ se basó en el libro de Conway que aún no se publicaba. Sin embargo, el equipo de la cinta consiguió el manuscrito del libro 4 de la autora neoyorquina.

Conway escribió la saga de ‘Argylle’, pero estas nunca se publicaron

“Leí el libro, compraron el manuscrito del libro y me reuní con [el escritor Jason] Fuchs, y simplemente ideamos esto”. dijo el director. Poco más de dos meses después de eso (en enero de este 2024 para ser exactos), la editorial Penguin publicó el primer libro de la saga de ‘Argylle’.

Esto nos lleva al punto principal: de Elly Conway sólo se sabe que ella supuestamente escribió estas novelas de espías, nació en la ciudad de Nueva York y tiene solamente una cuenta de Instagram que comenzó a ocupar en diciembre de 2023, misma donde no aparece su cara.

La cuenta de Elly Conway apenas comenzó a tener actividad en diciembre de 2023. Foto: Instagram.

Nadie sabe cómo luce la autora en la vida real y aunque algunos de los grandes medios del entretenimiento como The Hollywood Reporter (THR) la han buscado para alguna entrevista, Elly Conway simplemente parece no querer estar en el ojo público.

Lo curioso es que para la realización de ‘Argylle’, THR dijo que Apple pagó 200 millones de dólares para producir la película. ¿Cómo es que una autora que apenas publicó un libro hace un mes logró conseguir un contrato millonario a la primera?

El primer libro de Argylle apenas se publicó en enero de 2024, mientras que la película se basa en el cuarto libro de la saga. Foto: Especial

Muchos fans creen que Taylor Swift es quien está detrás de Elly Conway

Es al intentar responder esa pregunta es como Taylor Swift entra en la ecuación. Y es que muchos fans de la cantante estadounidense creen que ‘Argylle’ está llena de varias referencias a Taylor, por lo que ella sería la autora de la novela y simplemente usaría el nombre de Elly Conway como pseudónimo.

Por ejemplo, las fans de Taylor Swift aseguran que Bryce Dallas Howard tiene toda la estética de la cantante en su forma de vestir y el cabello. Además, la autora de ‘Argylle’ tiene a Alfie, un gato Fold escocés, la misma raza que dos de los gatos de Taylor: Meredith Grey y Olivia Benson.

Bryce Dallas Howard como Elly Conway en ‘Argylle’. Foto: Universal Pictures

En la cinta, Elly transporta a su gato en una mochila especialmente igual a la que Swift muestra en el documental ‘Miss Americana’ (2020) y la misma Bryce dijo en una entrevista que había muchas cosas en común que compartía su personaje con la cantante de “El karma es mi novio” (sí, sabemos que la rola no se llama así).

En su aparición en The Graham Norton Show, Howard también negó que Taylor Swift estuviera involucrada en la película y aseguró que sólo fue una gran inspiración: “Es una amante de los gatos. Tiene esta increíble mochila con un gato con la que pasea. Le encanta un buen suéter de Argyle… Eso es un poco como mi personaje”, afirmó la actriz.

Taylor Swift en el documental ‘Miss Americana’ de Netflix. Foto: Netflix.

La verdadera autora de ‘Argylle’ sería una mujer británica llamada Tammy Cohen

Lo cierto es que a otros les resulta un poco complicado creer la teoría de que Elly Conway es Taylor Swift. Primero porque en los últimos meses la artista estuvo muy comprometida con su gira de estadios, ‘The Eras Tour’, y segundo, porque una escritora del Washington Post puso manos a la obra para descubrir la identidad de la autora.

Sophia Nguyen notó que en la lista de agradecimientos de ‘Argylle’, Conway le da las gracias a un sujeto llamado Robert Massey, un astrónomo del Reino Unido. La periodista habló con él y Massey reveló que tuvo contacto con una escritora que trabajaba en una novela de espías para la editorial Penguin.

Dua Lipa y Henry Cavill en una primera imagen de ‘Argylle’. Foto: Apple Studios.

Pero en realidad Elly Conway sería sólo un personaje ficticio

Lo curioso es que la mujer no se llamaba Elly Conway, sino Tammy Cohen. Una escritora británica que también hace novelas de espías y que tiene una conexión con Matthew Vaughn a través de Stanley Tucci, actor que está casado con Felicity Blunt, quien es publicista de Cohen.

Además, el gato que vemos en la película es la mascota del mismo director y guionista británico (o sea no es ninguno de Taylor). Entonces todo indica que en realidad toda la historia alrededor de Elly Conway no es más que una estrategia de marketing por parte de Vaughn y la autora no existe.

El director Matthew Vaughn. Foto: Getty Images

Claro que esto no ha sido ni desmentido ni confirmado por ninguno de los involucrados en ‘Argylle’. Eso sí, a pesar de que Matthew y compañía han repetido hasta el cansancio que Taylor no tiene nada que ver con la cinta, aprovechan la curiosidad de los fans.

En la premiere que se realizó en Londres, las cuentas de Universal UK y de la película misma subieron un par de posteos donde aparece el elenco de la película. Los textos que usaron tenían referencias a algunas canciones de Taylor Swift y se veían así:

Taylor Swift tiene una canción llamada “Getaway Car” en su disco ‘Reputation’. Foto: X

Así que sí, al parecer Tay Tay no tiene nada que ver en esta película. Aunque la verdad uno ya podría esperar cualquier cosa de la cantante, que de una u otra forma se da tiempo de hacer varios proyectos al mismo tiempo. ¿O será que pronto conoceremos la identidad de Elly Conway?

Te puede interesar