Tenemos el primer póster oficial de Narnia: El sobrino del mago de Greta Gerwig. Y con eso, recordamos algunas conexiones que existen, entre teorías de fans, con el universo de Harry Potter.

Las conexiones que existen entre universos literarios y fílmicos son fascinantes. A nosotros nos emociona por igual cuando suceden de manera oficial, o cuando los fans encuentran relación. Y ese es el caso del universo de Narnia (el cual acaba de sacar un primer vistazo a El sobrino del mago) y el de Harry Potter, el cual va mucho más allá de la magia.

Resulta que la saga literaria de Las crónicas de Narnia, escrita por C. S. Lewis en la década de los 50, ayudó a la autora de Harry Potter en ciertos puntos, y fue tan grande su influencia que incluso existe una posible conexión entre los nombres de dos de sus personajes y el desarrollo de otros. Vamos por partes.

Las crónicas de Narnia

La primera publicación de las novelas de Narnia empezó en 1950 con Narnia: El león, la bruja y el ropero, seguida por Narnia: El príncipe Caspian de 1951 y La travesía del Viajero del Alba de 1952.

Estos libros están protagonizados por los hermanos Pevensie, cuatro niños llamados Peter, Susan, Edmund y Lucy que, durante la Segunda Guerra Mundial, se refugian en la gran casa de Digory Kirke, un amable anciano que es dueño de un armario mágico que les permite a los niños viajar a un mundo mágico conocido como Narnia.

Greta Gerwig en el set de ‘Narnia: El sobrino del mago’ / Foto: Netflix

Tres años después, en 1955, Lewis escribió Narnia: El sobrino del mago, la cual funciona como una precuela centrada en el tío Andrew, su sobrino Digory Kirke y su amiga Polly Plummer.

El tío Andrew es dueño de unos anillos mágicos que, al toque, permiten a Digory y Polly moverse entre distintos mundos. Es así como llegan a un lugar llamado Charn, paralelo al nuestro, en donde una malvada bruja duerme. Cuando los niños la despiertan, la llevan a Londres.

Entonces, cuando intentan alejarla, se mueven a un mundo que apenas está en formación: Narnia.

Narnia: El sobrino del mago explica cómo se construye el universo de Narnia con todos sus elementos, como la farola, hasta por qué un armario sirve para transportar a las personas a este universo.

*Cabe decir que en 1956 Lewis publicó Narnia: La última batalla, para la cual vuelven Peter, Edmund y Lucy Pevensie, además de Digory Kirke.

Imagen de ‘Narnia: El sobrino del mago’ de Greta Gerwig / Foto: Empire Magazine

Las conexiones entre Narnia y Harry Potter

En distintas entrevistas, J. K. Rowling ha dicho que Las crónicas de Narnia fueron una lectura de su infancia, por lo que influyeron en la creación del universo de Harry Potter.

Una conexión bastante visible es la similitud entre los nombres Digory y Diggory. El personaje principal de Narnia se llama Digory Kirke, mientras Rowling desarrolló al personaje de Cedric Diggory, un estudiante de Hogwarts de Hufflepuff que se caracteriza por su participación en el Torneo de los Tres Magos.

Robert Pattinson como Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego / Foto: Warner Bros.

Sin embargo, hay una teoría de fans que dice que la conexión es mucho más grande.

Se cree que los cuatro hermanos Pevensie son la base de los cuatro magos y brujas de las Tierras Altas de Escocia, fundadores de Hogwarts.

Peter estaría detrás de Godric Gryffindor.

Susan sería Rowena Ravenclaw.

Edmund sería Salazar Slytherin.

Lucy corresponde a Helga Hufflepuff.

Varias de sus características son similares. La valentía de Peter y Gryffindor; la sabiduría de Susan y Rowena; la ambición de Edmund y Salazar; y la lealtad de Lucy como la de Helga.

De acuerdo con algunos sitios, Rowling también habría tomado la idea de atravesar un armario, para el concepto de la Plataforma 9 y 3/4, el andén de King’s Cross en Londres que te lleva al tren de Hogwarts.

Imagen de las primeras adaptaciones de ‘Narnia’ para el cine / Foto: Disney

La película de Greta Gerwig

Narnia: El sobrino del mago es la primera adaptación de la novela de Lewis de 1955. Greta Gerwig es guionista y directora de la cinta, la cual reúne a un elenco enorme con David McKenna y Beatrice Campbell como Digory y Polly.

Junto a ellos aparece Emma Mackey como Jadis, con Carey Mulligan, Kobna Holdbrook-Smith, Ciarán Hinds, Denis Gough, Daniel Craig como el tío Andrew y Meryl Streep prestando su voz para Aslan.

Mark Ronson y Andrew Wyatt se harán cargo de la música original, mientras Seamus McGarvey fue fichado como el director de fotografía. Jacqueline Durran y James Chinlund se harán cargo del diseño de vestuario y de producción, respectivamente.

Narnia: El sobrino del mago se estrenará el 11 de febrero de 2027 en cines, con preestrenos exclusivos en IMAX desde el 10 de febrero. En abril llegará a Netflix.