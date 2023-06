A lo largo de los años, el cine de Wes Anderson se ha caracterizado por muchas cosas: encuadres perfectos, la paleta de colores y el elenco de estrellas que siempre reúne para sus películas. Sin embargo, en Asteroid City llevó esto último al siguiente nivel, pues en su más reciente cinta aparece una superbanda llamada The Band Ranch comandada por Jarvis Cocker.

Como recordarán, el pasado 15 de junio llegó a los cines de México la nueva película del director estadounidense, la cual cuenta con un reparto de lujo encabezado por Tom Hanks, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Maya Hawke, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody y más. Y aunque la historia de Asteroid City nos voló la cabeza, nos sorprendió un montón ver a Jarvis Cocker en ella.

Jason Schwartzman y Tom Hanks en ‘Asteroid City’, la nueva película de Wes Anderson/Foto: Focus Features

The Band Ranch: La superbanda de Jarvis Cocker en ‘Asteroid City’ de Wes Anderson

Por supuesto que acá no les soltaremos spoilers de lo que pasa en Asteroid City de Wes Anderson. Pero en esta aventura desértica aparecen constantemente un grupo de vaqueros liderados por Montana (Rupert Friend). Sin embargo, aunque no lo crean, estos vaqueros son los integrantes de una superbanda llamada The Band Ranch, que tiene como integrantes a ni más ni menos que Jarvis Cocker y a Seu Jorge… así como lo leen.

Esta no es la primera vez que Seu Jorge participa en una película de Wes Anderson, pues ya tuvimos chance de verlo en The Life Aquatic with Steve Zissou, donde da vida a un miembro de la tripulación que cantaba covers de David Bowie en portugués. Pero sí nos emocionó muchísimo ver que esta es la primera colaboración de Jarvis Cocker con el cineasta estadounidense, un crossover de ensueño.

Jarvis Cocker (el vaquero junto al contrabajista) aparece en ‘Asteroid City’ de Wes Anderson con una superbanda llamada The Band Ranch donde participa Seu Jorge/Foto: Focus Features

Por si no fuera suficiente aparecer en Asteroid City de Wes Anderson, Jarvis Cocker y Seu Jorge también interpretan una rola llamada “Dear Alien (Who Art In Heaven)”, la cual fue compuesta por el líder de Pulp y Richard Hawley. Aunque eso sí, en la película nos cuentan que la canción la escribió un niño obsesionado con un extraterrestre que forma parte del grupo de estudiantes de la maestra June Douglas (Maya Hawke).

Y a todo esto, ¿cómo fue que Jarvis Cocker terminó en ‘Asteroid City’?

En entrevista para el periódico escocés, The Scotsman, Jarvis Cocker reveló cómo fue que surgió su participación en Asteroid City de Wes Anderson: “Wes y yo nos conocimos cuando proyectaba una de sus películas en Londres y me pidió que pusiera algunos discos en la fiesta. Se hizo mi amigo cuando yo vivía en París desde hacía un tiempo y él acababa de mudarse allí”.

Por si esto no fuera suficiente, el mismísimo Jarvis Cocker también contó que además de componer la rola para Asteroid City de Wes Anderson, fue un verdadero logro participar en esta película, aunque sea en un papel muy chiquito: “Tengo un pequeño cameo en la película como vaquero, así que ahí lo tienes, los sueños al final se hacen realidad”. ¿Qué tal? ¿Vieron a Jarvis en esta cinta o no lo habían notado?