Uno de los más grandes maestros de la animación japonesa está de vuela, y su nueva película luce prometedora. Sí, nos referimos a The Boy and the Heron de Hayo Miyazaki, cinta que finalmente se estrenó en Japón con algo de misterio de por medio.

Se sabe que este nuevo largometraje de Studio Ghibli no recibió una promoción enorme y que los detalles son más bien escasos. Pero con la llegada de esta entrega a la pantalla grande en tierras niponas, ya hay un poco más de información para emocionarse. Les contamos lo que sabemos.

Lo que sabemos de ‘The Boy and the Heron’ de Hayao Miyazaki

La trama

Mucho se ha hablado sobre esta cinta en cuanto a la trama. Cuando se anunció hace algún tiempo, se sabía que la trama se iba a inspirar en uno de los libros favoritos de Hayao Miyazaki… Y sí, la novela How Do You Live? de Genzaburo Yoshino es parte de la inspiración detrás de la película.

Pero The Boy and the Heron de Hayao Miyazaki no es como tal una adaptación directa de ese libro. Si bien comparten ciertas similitudes en la trama, el asunto es que el libro juega un papel como un elemento dentro de la misma película.

The Boy and the Heron de Hayao Miyazaki nos presenta a un chico llamado Mahito, quien perdió a su madre en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El joven junto a su padre y su madrastra (quien ya era alguien cercana a la familia) se trasladan a otra ciudad, y en este punto, adaptarse a un nuevo lugar y a su nueva vida le resulta complicado al protagonista.

Es aquí cuando Mahito encuentra el libro antes mencionado, lo que lo lleva a descubrir un mundo alternativo y fantástico… Y bueno, aquí le paramos con la trama para que no haya broncas, jeje.

Bueno, como detalle extra, se sabe que la película tiene muchos detalles biográficos del propio Miyazaki, sobre todo en lo que respecta a la familia del protagonista. Así que seguro veremos una historia emotiva en pantalla.

¿Hay tráiler de ‘The Boy and the Heron’?

Como les decíamos antes, la promoción de The Boy and the Heron de Hayao Miyazaki ha sido bastante inusual. Sabiendo lo esperada que es la cinta y el renombre del director, uno hubiera esperado algo grande en cuestión de publicidad… pero no.

El único trabajo publicitario que se hizo para promocionarla, fue el lanzamiento del póster oficial y nada más. No hay tráilers ni nada por el estilo, y esto tiene una razón de ser. Como menciona el presidente de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, “pensé que dar demasiada información reduciría el interés de la audiencia”.

Lo que querían desde el estudio es que el público vea la película sin ideas preconcebidas; que la descubran total y absolutamente cuando la vayan a ver a las salas de cine... Interesante movimiento, ¿no lo creen?

Posible fecha de estreno de ‘The Boy and the Heron’ de Hayao Miyazaki de este lado del mundo

The Boy and the Heron de Hayao Miyazaki se estrenó el pasado 14 de julio en cines de Japón. Y por lo que se puede ver de acuerdo con algunos críticos, se hablan maravillas sobre la cinta.

Eso no es novedad sabiendo el éxito de la filmografía de Miyazaki. Y parece que con esta, que supuestamente es su última película antes de retirarse (como lo ha dicho desde hace tiempo), repetirá un hitazo.

Ahora bien, ¿cuando llegará la película a México y Latinoamérica? Desafortunadamente no se ha revelado ese dato, pero según Variety, la película fue adquirida por GKIDS para su distribución en Estados Unidos a finales de este año. Entonces, quizá eso sirva como referencia para su eventual llegada a cines mexicanos. ¿Emocionados o qué onda?

