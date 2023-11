La razón por la que la sexta temporada de 'The Crown' está causando polémica

Lo que necesitas saber: Por fin se estrenó la primera parte de la última temporada de 'The Crown' y para no perder la costumbre, la serie fue criticada.

No importa si es en la vida real o en una serie para la televisión, la familia real del Reino Unido siempre da de qué hablar. Y definitivamente, desde que se estrenó The Crown, la serie dramática sobre el reinado de la Reina Isabel II, tanto ella como las personas que la rodearon han estado en la mera polémica, pues nos hemos enterado de un montón de chismecitos y cosas que no sabíamos sobre la corona británica.

Sin embargo, a pesar de ser una producción que siempre nos entrega cosas de calidad, no se ha salvado de las críticas tanto de la industria del entretenimiento como de los fans de a pie. Pero aunque ustedes no lo crean, parece que muchos. no están contentos con los episodios finales de este proyecto, en particular por una situación en específico.

Foto: Netflix.

Una vez más, ‘The Crown’ llamó la atención por una situación en especial

Resulta que después de mucha espera, por fin llegó al catálogo de Netflix la primera parte de la sexta y última temporada de The Crown y como no podía faltar, una vez más causó polémica. ¿Y ahora por qué? Bueno, pues la serie está siendo acusada de inventar el papel de Mohamed Al-Fayed como la persona que planeó el romance de la princesa Diana y Dodi Fayed.

Para no caer en spoilers, solo les diremos que en los primeros episodios de esta parte narran cómo se fue dando el romance entre Diana y Dodi mientras ambos la pasan de maravilla en un yate bajo el sol del Mediterráneo. Pero la serie insiste en que dicha relación la organizó Al-Fayed, el fallecido magnate egipcio, como parte de su ambición de obtener la ciudadanía británica.

Khalid Abdalla y Elizabeth Debicki como Dodi y Diana en ‘The Crown’/Foto: Netflix

Hay que recordar que esta acusación fue refutada en 1997 por Michael Cole, ex portavoz de Mohamed Al-Fayed, quien ha vuelto a negar oficialmente que su ex jefe estuviera involucrado en el fatídico romance de Diana y Dodi. Sin embargo, ahora sí se dejó ir como hilo de media con algunos números importantes.

Cole le dijo a Deadline que nunca fue testigo ni tuvo conocimiento de que Al-Fayed planea la relación, ni desempeñara un papel en dar a conocer la cita en todo el mundo al encargar fotografías de la pareja. Es más, hasta dio a entender que están exagerando y metiéndole de su cuchara a toda esta relación e historia.

La última temporada de ‘The Crown’ ha causado polémica/Foto: Netflix

“Netflix y la productora describen The Crown como ‘ficción dramatizada’ y no voy a estar en desacuerdo con esa caracterización. Eso significa que está inventado”, afirmó Michael Cole. De hecho, recordó que fue el propio Al-Fayed quien invitó a Diana y sus hijos, los príncipes William y Harry, a su villa de St. Tropez en el verano de 1997 y en ese momento se informó que Dodi se unió a ellos en Jonikal.

Hasta el momento de redactar esta nota, el gigante del streaming no ha dado respuestas a estas acusaciones. Sin embargo, nos vuelve a quedar muy claro que tanto los fans como críticos no estarán completamente contentos con la adaptación que la plataforma nos ha mostrado sobre la familia real británica.

