Lo que necesitas saber: Después de mucha espera, 'The Iron Claw' por fin llega a México y para que no se confundan, acá les contamos quién es quién en la película.

Cuando hablamos de películas que no se hacen en nuestro país, de repente tenemos que aplicar la de “más vale tarde que nunca”, pues ya sabemos que algunas cintas tardan en llegar de este lado del charco. Una de ellas es The Iron Claw, uno de los títulos que dio de qué hablar en 2023 y que por fin se estrena en los cines de México.

Desde hace un buen rato les contamos sobre esta producción de A24, que llamó nuestra atención de entrada porque contó con un elenco que nos sorprendió, encabezado por Zac Efron y Jeremy Allen White. Pero también por la trama que cuentan en la cinta, pues llevaron a la pantalla grande una de las historias más trágicas de la lucha libre estadounidense.

En ‘The Iron Claw’ nos presentarán la fascinante historia de los Von Erich/Foto: A24

Acá les contamos sobre los personajes de ‘The Iron Claw’

The Iron Claw se centra en los Von Erich, una dinastía de luchadores que tuvo un montón de éxito y fue muy popular desde los 60, quienes se hicieron conocidos por un estilo de lucha recio que le encantaba al público. Sin embargo, no sólo tuvieron que pelear dentro del ring contra sus contrincantes, fuera de él se enfrentaron contra una extraña “maldición” que golpeó a la familia con varias muertes y momentos dolorosos (acá les contamos más al respecto).

Aprovechando que el 21 de marzo llega a las salas de cine de México esta película llena de drama (y para que no se nos pierdan con tanto personaje), por acá les contaremos quién es quién en esta historia que para muchos, debió al menos estar en las nominaciones a los premios Oscar 2024. ¿Están listos? Ahí vamos.

Holt McCallany – Fritz Von Erich

Arrancamos con los personajes de The Iron Claw con el fundador de la familia y el primero en subirse al ring, Fritz Von Erich, que en la película es interpretado por Holt McCallany, a quien recordarán por el papel de Bill Tench en Mindhunter o en sus breves participaciones en producciones como Fight Club, Three Kings, Shot Caller, Wrath of Man o Nightmare Alley

El nombre real de Fritz era Jack Barton Adkisson y comenzó a entrenar con Stu Hart (cuya familia también es famosa en la lucha estadounidense). Debutó en los años 60 y trabajó en varias promociones pequeñas de lucha con el personaje de un agente nazi. Como rudo tuvo mucho éxito, pero más adelante ganó reconocimiento por ser el inventor del estilo Iron Claw y tomó el apellido Von Erich para hacer equipo con su compañero, Waldo Von Erich.

Fritz fue quien inició la dinastía de los Von Erich//Fotos: Especial/A24

A lo largo de su carrera, Fritz Von Erich ganó varios campeonatos en parejas y en solitario. Sin embargo, a inicios de los 80 se retiró y compró la Big Time Wrestling de Texas –que más tarde renombró como World Class Championship Wrestling–, donde empezó a dar la imagen de padre familiar cristiano y continuó usando el apellido Von Erich. Murió el 10 de septiembre de 1997 a los 68 años por un tumor cerebral y cáncer pulmonar.

Zac Efron – Kevin Von Erich

Continuando con el elenco de The Iron Claw, debemos seguir con uno de los protagonistas, Kevin Von Erich, el personaje de Zac Efron, a quien recientemente vimos en películas como The Greatest Showman, Gold, Firestarter y The Greatest Beer Run Ever. Kevin fue conocido como el luchador aéreo de la familia, a quien lo apodaron como Golden Warrior. Siempre se le consideró como un luchador de media cartelera, ya que siempre ganó títulos secundarios o en equipos de la NWA, aunque aspiró al campeonato pesado de Ric Flair, una leyenda de la lucha libre estadounidense.

Kevin –al igual que todos sus hermanos menores– estuvo cerca de las drogas, uno de los principales motivos del descenso de los Von Erich. En 1987 en medio de un combate cayó y se empezó a convulsionar, esto debido al consumo de sustancias. Para 1990 intentó salvar la World Class Championship Wrestling, pero no pudo evitar su bancarrota. En 1995 se retiró de la lucha y es el único de los famosos hermanos que sigue vivo.

Kevin Von Erich es el único integrante de la familia que sigue vivo//Fotos: Especial/A24

Harris Dickinson – David Von Erich

Otro de los personajes clave en The Iron Claw es David Von Erich, interpretado en la película por Harris Dickinson, actor que seguramente han visto en películas como Maleficent: Mistress of Evil, The King’s Man, Triangle of Sadness, Where the Crawdads Sing y más producciones. Para los expertos, David era el más talentoso de los hermanos Von Erich y considerado como la cara de la World Class Championship Wrestling.

Apodado como ‘La rosa amarilla de Texas’, David tuvo una hija en 1978 aunque esta murió sin llegar a cumplir un año de vida, uno de los primeros sucesos trágicos en su vida. En su carrera profesional tuvo rivalides con los Freebirds y con Ric Flair. Incluso la NWA preparó todo para que derrotara a Flair y ganara el campeonato pesado en Japón, aunque esto jamás pasó.

David Von Erich era uno de los integrantes de la familia que tenía mayor proyección//Foto: Especial/A24

David Von Erich fue encontrado muerto en su habitación del hotel y su fallecimiento sigue siendo un misterio hasta la fecha. El médico que realizó la autopsia declaró que murió de diarrea aguda, la familia dio numerosas versiones como un accidente cardiovascular, ataque al corazón e intoxicación alimenticia, aunque sus compañeros mencionan que murió de una sobredosis. David era tan querido que se transmitió una misa en su honor por la televisión e hicieron un evento para homenajearlo al que llegaron más de 30 mil fans, quienes se reunieron para darle el último adiós.

Jeremy Allen White – Kerry Von Erich

El nombre de Jeremy Allen White fue uno de los principales atractivos de The Iron Claw. Y no es para menos, pues a pesar de tener una carrera extensa, en los últimos años ganó popularidad por protagonizar The Bear. Aunque también lo hemos visto en producciones como Shameless, Homecoming, After Everything, The Rental y Fremont.

En la película, Jeremy interpreta a Kerry Von Erich, quien tras la muerte de David, se convirtió en el nuevo líder de la dinastía, gracias al impresionante físico que tenía. Aunque eso sí, al igual que sus hermanos, luchó contra las adicciones e incluso, era quien tenía más problemas con este tema, pues seguido lo detenían por posesión de drogas. Además, daba espectáculos en el ring que no tenían qué ver con la lucha, como movimientos “invisibles” o ligar con las aficionadas.

Kerry Von Erich, como muchos de los integrantes de su familia, tuvo un final trágico//Foto: Especial/A24

En 1986, Kerry sufrió un grave accidente de moto, donde se dislocó la cadera y su pierna derecha quedó seriamente dañada. Sin embargo, regresó al ring antes de tiempo, lo cual empeoró el estado de su pierna y tuvieron que amputarle el pie derecho. A pesar de esto, siguió luchando con una prótesis, la cual ocultó a todos. Para 1990 llegó a la WWF (más tarde conocida como WWE) donde tuvo el personaje de The Texas Tornado y con el que ganó el Campeonato Intercontinental de la empresa.

En 1992 se fue de la compañía y continúo luchando por diversas promociones independientes, aunque su adicción a los analgésicos y otras drogas creció con el paso del tiempo. En 1993 se encontró ante la posibilidad de pasar varios años en la cárcel por violar su libertad condicional, es por eso que tomó la decisión de suicidarse con un disparo al corazón en el rancho de la familia Von Erich.

Stanley Simmons – Mike Von Erich

Una de las historias más tristes dentro de The Iron Claw es la de Mike Von Erich, interpretado por Stanley Simmons, a quien quizá hayan visto en producciones como La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales, Superior y Angelfish. Todos los que le conocían sabían que Mike no quería ser luchador, de hecho quería trabajar como camarógrafo para la World Class Championship Wrestling y ser músico fuera de la empresa.

Por desgracia su padre tenía otros planes para él y lo obligó varias veces a pelear, algo para lo que no estaba preparado, pues no era un atleta como sus hermanos. En 1985 lo operaron de un hombro, aunque esto le produjo fiebres terribles y un shock tóxico. Ese fue el inicio del fin para Mike, pues a partir de ahí perdió unos 60 kilos y sufrió daños cerebrales por la fiebre que le causaron cambios de personalidad y que afectaron su capacidad para hablar.

Stanley Simmons interpreta a Mike Von Erich en ‘The Iron Claw’//Fotos: Especial/A24

Entró en depresión y aumentó su dependencia a las drogas y el alcohol. Mike se parecía mucho a David, es por eso Fritz lo obligó a convertirse en el siguiente David y constantemente lo comparaba con él. Esto provocó más presión en Mike, quien en 1987 fue encontrado muerto en una bolsa de dormir cerca de un lago, luego de tomar alcohol y pastillas para dormir.

Mauria Tierney – Doris Von Erich

Otra integrante importante de la familia Von Erich que vemos en The Iron Claw es la esposa de Fritz y madre de Mike, David, Kerry y Kevin, Doris. En la película es interpretada por Mauria Tierney, actriz que ha participado en series y películas como ER, The Affair, Insomnia, Baby Mama, Beautiful Boy y The Report.

En la vida real, Doris Adkisson –como en realidad se llamaba– fue el contrapeso de su marido, pues era ella quien trataba de pacificar las cosas en su familia recurriendo a la religión cuando las cosas se ponían difíciles. Sin embargo, fue tras las muerte de Mike (para la que Fritz no contento con destrozar la vida de su hijo, repitió el número del funeral de David e incluso ofreció entradas que incluían una cena con la familia, como si se tratara de un show) y el fallecimiento de sus demás hijos que Doris decidió divorciarse de él en 1992.

Doris fue parte importante para el éxito de la familia Von Erich//Fotos: Especial/A24

No está muy bien documentada la vida de Doris después de su separación. Lo único que se sabe es que en 2008 se mudó al rancho en Hawaii donde vivía Kevin con su esposa Pam y sus hijos hasta sus últimos ocho años de vida. La matriarca de los Von Erich murió el 23 de octubre de 2015, y aunque no se confirmó la causa exacta de su muerte, se sabe que durante mucho tiempo luchó contra el enfisema. A pesar de divorciarse de Fritz, pidió ser enterrada junto a su exmarido para estar con sus hijos.

Lily James – Pam Adkisson

Fuera de los Von Erich “originales”, en The Iron Claw también se van sumando más integrantes, como el caso de Pam Adkisson, que en la película la interpreta Lily James, a quien seguramente recordarán por dar vida a Pamela Anderson en Pam & Tommy, o por sus papeles en títulos como Baby Driver Downton Abbey, Darkest Hour, Mamma Mia! Here We Go Again o Yesterday.

Aunque no está tan documentada su vida como la de Kevin o los demás integrantes de la dinastía Von Erich, en la película nos muestran a Pam como una mujer de espíritu libre y muy sensible que apoya a su marido durante su carrera en lucha libre y sus tragedias familiares. Tanto así que se integra perfectamente en el clan de su esposo, pero también se preocupa por la llamada “maldición” de la familia.

Lily James da vida a Pam, la esposa de Kevin Von Erich//Fotos: EspecialA24

Kevin Von Erich y Pam se casaron en 1980, y tienen cuatro hijos (Kristen, Jill, Ross y Marshall) y 11 nietos. Aunque en The Iron Claw vemos a la pareja dando la bienvenida a dos niños, sus hijas en realidad nacieron primero. Pero eso sí, sus hijos ahora también son luchadores profesionales, continuando con el legado de los Von Erich.

