Después de mucha espera, este 15 de enero por fin se estrenó en HBO Max una de las series más emocionantes del año. Por supuesto que hablamos de The Last of Us, la adaptación televisiva del icónico videojuego de Naughty Dog que nos tomó a todos por sorpresa y dejó contentos tanto a los fans de este título como a los que solo querían ver a Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie en la versión live-action de esta impactante historia (POR ACÁ les dejamos las mejores reacciones al primer episodio).

Sin embargo, más allá de volarnos la cabeza con lo que nos presentaron en el capítulo inicial de la serie, muchos fans de la música quizá se quedaron con el ojo cuadrado por las canciones que sonaron de esta producción. Además del increíble score de Gustavo Santaolalla, usaron un par de canciones populares que resultaron ser muy importantes para la trama y que tienen un significado importante más allá del capricho de que sonara en una escena. Tal es el caso de “Never Let Me Down Again” de Depeche Mode, que podemos escuchar al final y que aunque no lo crean, es una pista de lo que está por venir.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en ‘The Last of Us’ / Foto: HBO Max

Por fin se estrenó el primer episodio de ‘The Last of Us’ y nos dejó varias curiosidades musicales

Antes que nada, tenemos qué decirles que aquí hablaremos sobre lo que pasó en el primer episodio de The Last of Us con algunos spoilers. Así que si ustedes aún no lo ven y tampoco quieren saber qué sucede, les recomendamos que esto lo chequen con discreción: están advertidos. Como recordarán, luego de que Marlene –la líder de Las Luciérnagas– dejara a Ellie con Joel y Tess, esta última sale a explorar la zona y preparar todo para escaparse de la zona de cuarentena de Boston (AQUÍ pueden checar quién es quién en la serie por si aún no ubican a los personajes).

En ese momento, los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey pasan un buen rato juntos y allí, la joven encuentra una radio vieja junto a un catálogo de Billboard que muestra los éxitos musicales de varias décadas. Ellie también descubre que en dicho catálogo hay un código de números relacionado con Bill y Frank (un par de socios contrabandistas de Joel y Tess): si en la radio suena alguna rola de los 60, quiere decir que no tienen nada de nuevo. Por otro lado, si se escucha algún hit de los 70, representa que cuentan con cosas que podrían interesarles. Sin embargo, en los años 80 hay una X de color rojo pero, ¿qué significa? Bueno, pues significa que sus aliados están en problemas.

“Never Let Me Down Again” de Depeche Mode es importante para lo que veremos en el siguiente episodio y a futuro

Para el cierre del episodio de The Last of Us, vemos a al trío escapando de la zona de cuarentena de Boston, matando en el camino a un soldado que le compraba cosas a Joel a cambio de información y créditos. Sin embargo, Tess se da cuenta de que Ellie trae en el brazo la mordedura de una de las personas infectadas que tiene al mundo destruido. Mientras la niña reclama que no está infectada, la última toma se abre y nuestro protagonistas caminan hacia el horizonte, donde podemos apreciar que la ciudad está completamente desecha.

Pero en un plot twist inesperado, volvemos a la radio en el departamento de Joel y en ese preciso momento, mientras aparecen los créditos, empieza a sonar “Never Let Me Down Again”, la rola que Depeche Mode. Pero aquí hay una enorme sorpresa, pues la banda británica lanzó en 1987 como segundo sencillo de su disco Music for the Masses… eso quiere decir que Frank y Bill (a quienes querían visitar para juntar equipo y así salir a buscar a Tommy, el hermano de Joel) se encuentran en problemas. Pero no solo eso, pues también significa que nuestros protagonistas estén en peligro y se enfrente a la amenaza de la que querían advertirles sus aliados.

Sin embargo, la cosa no para ahí, pues la rola de Dave Gahan y compañía es más importante para el futuro de The Last of Us. Lo decimos porque los creadores de la serie pusieron en particular un fragmento de la letra de esta rola que dice: “I’m taking a ride with my best friend/I hope he never lets me down again” (Voy a dar un paseo con mi mejor amigo/Espero que nunca me vuelva a decepcionar)”.

Este pedazo es bastante interesante, porque habla de el viaje que tanto Joel como Ellie se aventarán a lo largo de los siguientes capítulos, pero si ustedes ya se echaron el juego, probablemente sabrán que por ahí hay momentos donde nuestros protagonistas descubren cosas intensas que los hacen decepcionarse el uno del otro. ¿Será que nos están dando una pista? Es probable, pero solo nos queda esperar a que lleguen los demás episodios para confirmar la teoría. Pero por el momento, felicitamos a los creadores por la manera tan increíble que encontraron para usar un rolón de Depeche Mode, ¿no lo creen?