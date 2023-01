¿Qué representa la rola "Long Long Time" y la historia de Bill y Frank para la serie de 'The Last of Us'?

Desde hace algunas semanas, los domingos dejaron de ser de bajón (o algo así) con el estreno de cada episodio de The Last of Us, la adaptación televisiva del clásico videojuego que la está rompiendo en cuanto a vistas, calificación de la crítica y recepción del público en general (tanto así que ya la renovaron para una segunda temporada). En pocas palabras, a todo el mundo le está gustando esta versión live-action de la aventura de Joel y Ellie, aunque estamos seguros que nadie se esperaba lo que vendría con el tercer capítulo.

Cuando HBO estrenó el teaser del siguiente episodio de la producción, nos quedó claro que nos contarían un poquito más sobre Bill y Frank, dos personajes que si bien no tuvieron tanto protagonismo en el juego de Naughty Dog (quienes por cierto, no tienes planes de hacer una tercera parte del título. ACÁ les dejamos todos os detalles), los creadores decidieron profundizar en su relación y vaya que nos entregaron una de las historias más bellas y desgarradoras que hayamos visto en un buen rato.

Los creadores de ‘The Last of Us’ nos emocionaron y desgarraron el alma con el tercer episodio de la serie

Para empezar, de una vez les avisamos que acá hablaremos de algunos spoilers de este tercer capítulo de The Last of Us, así que ya están avisados. A pesar de que en esta parte continuamos con el camino de Joel y Ellie, todo el episodio se trató sobre Bill y Frank, a quienes desde un inicio nos pintan como aliados de Joel y Tess, pero que tienen un contexto mucho más complejo, pues en realidad eran una pareja que estaba enamorada y viviendo casi casi una luna de miel en medio del fin del mundo.

Así, a lo largo de casi hora y cuarto, tuvimos chance de ver y seguir a detalle toda la historia de Frank y Bill, desde que se conocen por extrañas circunstancias del destino, pasando por algunos momentos complicados y la muerte de ambos personajazos que estamos seguros que muchos soltaron las de cocodrilo al ver sus últimos instantes juntos. Al final, Ellie y Joel llegan a la casa de ambos solo para darse cuenta de que están muertos, no sin antes dejarles tanto las armas, como los suministros y la camioneta que tanto necesitan para buscar a su hermano, Tommy.

Nick Offerman y Murray Bartlett como Bill y Frank en ‘The Last of Us’/Foto: HBO

El significado de “Long Long Time” en esta historia

Aunque eso sí, la cosa tenía qué cerrar con la emoción a tope, pues el tercer episodio de The Last of Us acaba con Joel leyendo la carta que le escribió Bill y emprendiendo la aventura junto a Ellie. Sin embargo, en la guantera de la camioneta, la niña encuentra un casete y lo pone en el reproductor para escuchar “Long Long Time” de la cantante Linda Ronstadt, un temazo que compartieron Frank y Bill desde que se conocieron hasta sus últimos días.

A pesar de que Joel no está de acuerdo con que Ellie le diera play a la canción, le pide que la deje mientras se alejan, cerrando con broche de oro un episodio que nos dejó con la boca abierto pero, ¿se han preguntado por que usaron este temazo a lo largo de esta historia? Bueno, pues la respuesta es muy simple, ya que la letra de esta rola de la cantante estadounidense habla sobre cómo el amor y encontrar a una persona especial, puede ayudarnos a sanar heridas del pasado y salir adelante, a pesar del miedo que sentimos de volver a abrirnos con alguien más.

Así que como verán, “Long Long Time” es un recordatorio de lo mucho que Joel y Bill tienen en común (algo que aparece en la carta), pues cada quien encontró esperanza en una persona y un motivo para seguir viviendo (Ellie y Frank respectivamente).

El internet terminó conmovido con la historia de Bill y Frank

Por supuesto que el tercer episodio de The Last of Us dio de qué hablar en el internet de las cosas, pues desde que estuvo disponible en HBO Max, todo el mundo se lanzó a checarlo. Sin embargo, nadie esperaba que en lugar de volver a ver a nuestros protagonistas agarrándose a trancazos con los infectados y huyendo de ellos, sin temor a equivocarnos, podemos decirles que nos entregaron una de las historias de amor más bonitas que se hayan visto en la televisión (no por nada, debutó con un 10/10 de calificación en IMDB).

Claro que el capítulo también trajo distintos comentarios, ya que de un lado estuvieron los que acabaron conmovidos y llorando como si no hubiera un mañana por la historia de Bill y Frank (nosotros somos de esos), pero también aparecieron quienes se quejaron por la forma en que los representaron en la pantalla chica. De cualquier manera, a continuación les dejamos las mejores reacciones y hasta memes que nos dejó este episodio:

