Henry Cavill vuelve como Geralt de Rivia en el primer tráiler de la 3ª temporada de 'The Witcher'

Este 2023, Netflix no planea dejar que le quiten el título como el mero mero del streaming. Desde que arrancó el año estrenaron series muy rifadas y en los próximos meses se vienen otras producciones grandes. Sin embargo, también regresan historias que nos encantan y si no nos creen, ya tenemos el primer tráiler de la tercera temporada de The Witcher.

Después de dos partes intensas llenas de drama y fantasía oscura, Netflix confirmó que estrenarían la tercera entrega de esta serie protagonizada por Henry Cavill. Por supuesto que nos emocionó saber que este actorazo regresaba para dar vida a Geralt de Rivia en The Witcher, pero todo agarró un sabor agridulce porque esta será la última vez que lo veremos como este personaje…

Henry Cavill como Geratl de Rivia en ‘The Witcher’/Foto: Netflix

Por fin tenemos el primer tráiler de la tercera temporada de ‘The Witcher’ con Henry Cavill

Si no lo recuerdan, hace ya un buen rato, Henry Cavill confirmó que dejaría The Witcher para regresar como Superman al Universo Cinematográfico de DC. Y sí, ya sabemos que no entra en los planes de James Gunn y Peter Safran, pero Henry no puede volver a la serie de Netflix porque su lugar lo tomará Liam Hemsworth en la siguiente temporada.

De cualquier manera, aún nos queda una entrega más para despedirnos de Henry Cavill en este papelazo, pues el gigante del streaming por fin soltó el primer tráiler de la tercera temporada de The Witcher. Y agárrense, porque la neta, luce impresionante y se ve que nuestros protagonistas no están a salvo.

Geralt de Rivia aún tiene un largo camino que recorrer junto a Ciri y Yennefer en la tercera temporada de ‘The Witcher’/Foto: Netflix

En este breve tráiler de la tercera temporada de The Witcher, vemos que a pesar de librarla en los episodios anteriores, Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer aún están en peligro y deberán enfrentarse a varios enemigos sumamente poderosos que no descansarán hasta acabar con ellos. Así que agárrense, porque la acción y el drama estarán a la orden del día.

Ahora bien, tenemos qué contarles que la tercera temporada de The Witcher se estrenará en dos partes. Los primeros 5 episodios podremos verlos el 29 de junio, mientras que los otros 5 restantes llegarán al catálogo de Netflix el 27 de julio. Y para calentar motores, a continuación les dejamos el primer tráiler de la nueva entrega de esta épica serie: