Lo que necesitas saber: En una reciente entrevista, Tim Burton respondió sobre por qué no le gustaría que hubiera una secuela de esta película. Y dentro de todo, reafirmó por qué el personaje de Jack es tan importante para él.

La industria del entretenimiento vive un momento curioso en lo que respecta a ‘revivir’ viejas franquicias ya sea con reboots, remakes, secuelas, etc. En ese sentido, hay quienes no están precisamente contentos con esa tendencia. Uno de ellos es Tim Burton, quien expresamente ha rechazado una secuela de El extraño mundo de Jack (o The Nightmare Before Christmas).

Ya en el pasado, tanto el propio Burton como el director de la cinta, Henry Selick, han hablado sobre los rumorados planes para una continuación. Y a grandes rasgos, la idea ha quedado en el aire bajo todo tipo de argumentos… aunque ahora el rotundo no llegó de la mano del creador esta historia.

Tim Burton. Foto: Getty.

La idea de una secuela que rondaba y se rumoraba

También hay que recordar que el séquito creativo alrededor de Burton, es decir aquellos que lo ayudaron a concretar The Nightmare Before Christmas, también han sacado sus propias conclusiones. Danny Elfman, quien compuso la banda sonora de la cinta, dijo en el 2022 que “Tim siempre ha sentido que no porque esto es todo lo que debía ser”.

El propio Henry Selick, quien ha batallado con la creencia milenaria de que Tim Burton fue el director (aunque este último se desempeñó como guionista, creador y productor), ha dicho que les han llegado propuestas para la potencial secuela, desde cortometrajes hasta largometrajes en diferentes formatos animados.

Imagen ilustrativa de ‘The Nightmare Before Christmas’. Foto: Touchstone Pictures/Walt Disney Pictures

Alguna vino de Disney hace no mucho, pero con la idea de que fuera en animación digital y no en stop-motion, lo que le habría quitado parte importante de su identidad. Así que no estuvo ni remotamente cerca de concretarse.

Incluso, Selick habló con People en el 2022 sobre las posibilidades no de una continuación como tal, sino de una precuela en la que se explicara cómo Jack Skellington se convirtió en el Rey Calabaza. Pero esto es justamente solo una idea al aire porque de alguna manera, tanto Elfman como Selick saben que Tim Burton no piensa en una secuela de El extraño mundo de Jack… y es este último quien lo ha establecido con fuerza recientemente.

Tim Burton y Henry Selick. Foto: Getty.

Tim Burton habla de por qué no quiere una secuela de ‘El extraño mundo de Jack’

En una reciente entrevista con Empire Magazine, Tim Burton explicó que la película tiene un grado de importancia para él mucho mayor de lo que uno se esperaría. Recordemos que él diseñó la historia basándose en un poema que escribió mientras trabajaba como animador para Disney en los 80, y el personaje se basa un poco en sus propia vida.

“Para mí la película es muy importante… He hecho secuelas, he hecho otras cosas, he hecho reinicios, he hecho toda esa mierda, ¿verdad? No quiero que eso le pase a esto. Es bueno que la gente tal vez esté interesada, pero yo no“, descartando una secuela de El extraño mundo de Jack.

Tim Burton con Danny Elfman en el set de producción de ‘El extraño mundo de Jack’. Foto: Getty.

“Me siento como ese viejo que posee una pequeña propiedad y no quiere venderla a la gran central eléctrica que quiere apoderarse de mi tierra”, agregó Burton con una analogía bastante humorística.

Y es entendible que no quiera una continuación de la película pues en el mercado actual, los reboots/reinicios/secuelas de viejas franquicias no suelen ser bien percibidos (aún cuando pueden generar millones en taquilla). Ahí entra el cuestionamiento de qué tan necesario es revivir una franquicia y por qué no simplemente buscar crear nuevas historias. Pero no solo eso…

Para Burton, una secuela de El extraño mundo de Jack comprometería de alguna forma lo que para él significa el personaje, ya que hay un componente personal en él. “Es personaje que se percibe como oscuro, pero en realidad tiene brillo. Ese es el tipo de cosas que amo…

“Representaba todos esos sentimientos que tenía. Me percibían como alguien oscuro, cuando yo no me sentía así. Entonces es un personaje muy personal”, agregó Burton en la entrevista con Empire.

Tim Burton sí trabaja en la secuela de otra de sus historias famosas

Bueno, pues de la secuela de El extraño mundo de Jack se queda en el olvido por ahora. Aunque bueno, Tim Burton sí le está entrando a los revivals con otra de sus conocidas historias en el cine.

Como recordarán, en este 2023 se hizo oficial la segunda parte de Beetlejuice con Burton en la dirección y con un cast compuesto por Jenna Ortega, Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux y más.

La película se anunció con fecha de estreno para el 6 de septiembre del 2024, pero debido a la huelga de actores de Hollywood que recién terminó, se ha pensado que pudiera llegar hasta el 2025 en una fecha aún no revelada. Por ahora, no se ha anunciado alguna nueva fecha oficialmente, pero les traeremos el dato en caso de que se cambie. ¿Emocionados o qué onda?

Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega y Justin Theroux están en el elenco de ‘Beetlejuice 2’.

