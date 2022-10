Bien dicen por ahí que “nunca digas nunca”, pero parece que Tim Burton sí tiene bien clara su convicción sobre volver a trabajar con Disney. Y en ese sentido, todo indica que el reconocido cineasta no quiere volver a hacerlo.

Así lo reveló en una serie de declaraciones durante una conferencia de prensa en el Festival Lumière en Lyon, Francia el pasado fin de semana. Burton expresó que su reflexión viene después de su última colaboración con el estudio, esto en el 2019 para el live-action de Dumbo.

Tim Burton. Foto: Getty

Tim Burton revela por qué probablemente no volverá a trabajar con Disney

No es novedad que Disney ha divido a la opinión de la crítica especializada y al público con sus adaptaciones live-action. Lo que no es muy usual, es escuchar a algunos de sus directores y/o colaboradores hablando sobre ello en un sentido no del todo positivo.

El asunto se trata de Tim Burton en esta ocasión. ¿Y qué dijo él? Pues bien, todo tiene que ver con que el cineasta prácticamente ha cortado su vínculo de años con el poderoso estudio de producción. Como recordarán algunos, Burton comenzó su carrera en la animación trabajando para ‘la casa de Mickey Mouse’. Sin embargo, también es justo decir que esta relación laboral ha sido de altibajos, con una serie de despidos y contrataciones a lo largo de su historia.

Tim Burton dirigió Dumbo del 2019. Foto: Especial.

Y bueno, con la aparente convicción de que al menos en el corto plazo no tiene planes de volverse a unir a la empresa fundada por Walt Disney, Tim Burton explicó en la conferencia de prensa antes mencionada la razón de esta decisión, haciendo una curiosa comparación entre él mismo y Dumbo, el live-action que dirigió y estrenó hace tres años.

“Mi historia es que empecé ahí. Fui contratado y despedido varias veces a lo largo de mi carrera allí. Lo que pasa con Dumbo es que por eso creo que mis días con Disney terminaron; me di cuenta de que yo era Dumbo, que estaba trabajando en este horrible gran circo y necesitaba escapar. Esa película es bastante autobiográfica en cierto nivel”, dijo Tim durante un panel en el Festival Lumière, donde él recibió un reconocimiento por su extensa carrera cinematográfica.

Los próximos proyectos de Burton

Vaya revelación, ¿no? Bueno, lo que es verdad es que a pesar de que Tim Burton no tiene planes para volver a trabajar con Disney, la chamba no le falta. Y es que en este mero 2022, él está detrás de una de las series más llamativas que nos traerá Netflix: Wednesday, que es una adaptación de la historia de Los Locos Addams centrada en la tétrica y genial Merlina (interpretada por Jenna Ortega).

La serie se estrenará el 23 de noviembre próximo y aquí abajito les dejamos uno de los tráilers que ya se han liberado anteriormente.