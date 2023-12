Lo que necesitas saber: La causa de muerte de Tom Wilkinson no ha sido revelada. La familia sólo informó que murió repentinamente. Fue nominado dos veces al Oscar y estuvo en más de 130 producciones

Tom Wilkinson era uno de esos actores que aunque no fuera protagonista de una película, su personaje quedaba en la mente de aquellos quienes la veían. Tristemente el actor murió este 30 de diciembre a los 75 años de edad.

Murió el actor Tom Wilkinson / Foto: Reuters

Murió el actor Tom Wilkinson a los 75 años

“Con gran tristeza, la familia de Tom Wilkinson anuncia que murió repentinamente en su casa este 30 de diciembre. Su esposa y su familia estaban con él. Pedimos privacidad en este momento”, fue el comunicado con el que familiares del actor confirmaron su muerte a medios internacionales como CNN.

Tom Wilkinson nació en Inglaterra en 1948 y desarrolló su pasión por la actuación desde los 18 años, cuando le pidieron dirigir una obra de teatro. Se mudó de Leeds a Canadá, estudió Literatura y se formó como intérprete en la Academia Real de Arte Dramático.

La causa de muerte del actor todavía no ha sido especificada por sus familiares. Como ves, únicamente mencionaron que murió de manera repentina.

Murió el actor Tom Wilkinson / Foto: Getty

Una trayectoria digna de recordar

Dos nominaciones al Oscar y más de 130 apariciones en diferentes películas y televisión respaldan la trayectoria de Tom Wilkinson. El actor fue nominado a los Premios de la Academia en 2002 como mejor actor por ‘In the bedroom’, y luego recibió una nominación por su papel en “Michael Clayton”.

Y esas fueron sólo dos de sus grandes actuaciones, pues entre su repertorio de películas podemos encontrar The Full Monty, La joven de la perla, Duplicity, Wilde, Sense and Sensibility, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Valkyrie, Batman Begins, Shakespeare in love, The Grand Budapest Hotel y Rush Hour, entre muchas, muchas más.

Tom Wilkinson en Batman Begins / Foto: Warner Bros

Basta recordar también que trabajó con actores como Kate Winslet, Jim Carrey, Jackie Chan, Robert Carlyle, Sissy Spacek, Emma Thompson y George Clooney. Y por si todo eso fuera poco, cabe mencionar que Christopher Nolan, John Madden, Oliver Stone, Roman Polanski o Wes Anderson fueron algunos de los directores de las producciones donde estuvo.

Tras darse a conocer la noticia de la muerte del actor, no tardaron en llegar los mensajes del medio para despedirlo. “Tom mejoró cada proyecto. Hizo que cada actor fuera mejor. Era el epítome de la elegancia y todos lo extrañaremos muchísimo”, compartió George Clooney, con quien trabajó en Michael Clayton.

