Un día antes de que se estrenara '3 body problem' en Netflix, un hombre fue sentenciado a muerte en relación con esta adaptación.

Un empleado, cegado por la idea de una supuesta traición en su contra, trama un plan para deshacerse del responsable. ¿La víctima? Su jefe. Lo debe hacer de manera sutil, sin que nadie se dé cuenta. Así que toma la decisión de matarlo con pastillas que contienen dosis letales de un veneno.

El jefe muere pero, ¿cómo es posible que un sujeto de 39 años muriera de forma tan repentina? A pesar de sus esfuerzos por esconder el crimen, el empleado es arrestado. Después de años de investigaciones que se revelan en un juicio, la corte acusa a nuestro protagonista: lo sentencia a muerte.

Si no saben de qué estamos hablando, no se culpen, pues no leyeron la sinopsis de una serie ni una película (ninguna con Brad Pitt ni Casey Affleck). Es un caso de la vida real que sucedió en China y en el que un abogado llamado Xu Yao envenenó a su jefe Lin Qi, quien era conocido como el “millennial multimillonario”. ¿Pero cómo sucedió esta retorcida historia y cómo se relaciona con 3 body problem?

Lin Qi, genio de los videojuegos

Este relato arranca así. Lin Qi era una de las personas más ricas en China con un patrimonio que se calcula en unos 15 mil millones de pesos mexicanos. Era una de las figuras más relevantes en la industria del entretenimiento, específicamente entre los videojuegos gracias a su empresa Yoozoo Games.

Lin Qi fundó su compañía en 2009 y es responsable de juegos muy populares como Saint Seia: Knights of the Zodiac y Rangers of Oblivion. Pero sobre todo, por su lanzamiento de 2019 de Game of Thrones: Winter Is Coming, el cual nos muestra a los mismos personajes que aparecieron en la serie de HBO.

El éxito de la empresa desde que arrancó fue mayúsculo. Tanto así, que a partir de 2015 abrió sedes en distintas partes del mundo, enfocándose, principalmente, en la región de Asia. Así que la lana llegó a montones al nivel de que Lin Qi, a la par, quiso entrarle a la producción de películas.

3 body problem

Fue así como en 2014 adquirió los derechos para adaptar la novela The Three Body Problem o El problema de los tres cuerpos, la primera entrega de la saga literaria de El recuento del pasado de la Tierra del autor chino Liu Cixin.

Este título, ganador del Hugo Award, es considerado como uno de los más relevantes dentro del género de la ciencia ficción, y es la base, por decirlo de alguna manera, del género en China. La novela publicada en 2008 nos cuenta las acciones que emprende la humanidad ante la noticia de que una raza alienígena llegará a la Tierra para apropiarse de ella.

‘3 Body Problem’ abordará temas políticos y científicos /Foto: Netflix

3 body problem está lleno de conceptos científicos, pero también plantea un montón de reflexiones políticas que toman como primer escenario la Revolución Cultural China de la década de los 60.

Lin Qi quería hacer seis películas con la trama que se desarrolla en la primera novela, y en 2017 contrató al afamado abogado Xu Yao para que se encargara de todo. Ahora bien. Jamás arrancó el proyecto fílmico de 3 body problem, sino que simplemente evolucionó.

Eiza González como Auggie Salazar en ‘3 Body Problem’/Foto: Netflix

La supuesta traición que rompió todo

Lin Qi le pidió a Xu Yao que se hiciera cargo de la subsidiaria conocida como The Three Body Problem Universe para proteger la propiedad intelectual de las adaptaciones que se realizaran. Esto ocurrió en 2017, tan sólo un año después de que Yao entrara a Yoozoo Games como gerente de riesgos de la compañía. Hasta aquí todo va bien. Pero espérense…

Fue así como arrancaron las negociaciones con Netflix para que trabajaran en una producción original de la plataforma de 3 body problem. En el segundo semestre de 2019 llegaron a un acuerdo, y todo gracias al arduo trabajo de Qi y Yao.

¿Qué podía salir mal? La cosa es que Lin Qi contrató a otros ejecutivos para que se hicieran cargo de todas las operaciones, dejando fuera a Xu Yao. Y ahí fue donde las cosas se rompieron.

El asesinato de Lin Qi por el cobarde Xu Yao

Después de que peluseran a Xu Yao, el abogado ideó el el plan malévolo para vengarse de Lin Qi. Disculpen la pregunta pero, ¿cómo se mata a un multimillonario? Veneno. Veneno disfrazado de algo más.

Algunos reportes indican que Xu Yao adquirió un montón de venenos a través de la dark web para ver cuál era el más efectivo para matar a su jefe. Todas estas sustancias las probó en animales en un falso laboratorio que se armó, y una vez seleccionado el veneno, lo disfrazó de pastillas.

En “buena onda”, Xu Yao se acercó a Lin Qi para ofrecerle unos probióticos en forma de pastilla. Lo que nadie sabía es que cada una de las píldoras tenían una dosis de veneno. Días después de la primera ingesta, el millonario fue llevado a un hospital de emergencia. El panorama no era grave, pero en la Navidad de 2020, el 25 de diciembre, se reportó la muerte de Lin Qi. Tenía 39 años.

Imagen de Shanghái / Foto: Getty Images.

El arresto y la sentencia de muerte

Desde luego, todo se sintió muy raro desde el principio. Y pronto, Xu Yao se convirtió en el principal sospechoso, por lo que fue arrestado. Apenas el 22 de marzo de 2024, una corte de Shanghái determinó que el abogado era culpable de envenenamiento, y lo sentenciaron a muerte.

Lo “curioso”, a falta de otra palabra, es que un día antes de la sentencia, el 21 de marzo, se estrenó en Netflix la adaptación de 3 body problem… la misma en la que Xu Yao participó para que se lograra. La misma que Lin Qi había planeado realizar años antes.

Eiza González, Jess Hong, Saamer Usmani, Jovan Adepo, Alex Sharp y John Bradley en ‘3 Body Problem’/Foto: Netflix

3 body problem de Netflix

3 body problem de Netflix es una de las series más vistas en la plataforma desde su estreno el pasado 21 de marzo. Y no nos sorprende. La adaptación de esta novela era una de las más esperadas por varias razones. ¿La principal? Lo complejo que resultaría llevar de manera correcta una historia tan rebuscada y grande a la pantalla.

Pero lo lograron. Los responsables son David Benioff y D. B. Weiss, quienes también se hicieron cargo de la adaptación para la televisión de Game of Thrones para HBO. Muchos espectadores estaban escépticos por la presencia de ellos dos considerando lo mal que salió el final de la serie.

Game of Thrones / Foto: HBO

Pero creemos que con esta primera temporada de 3 body problem, lograron algo grande y justo. Ahora. Las críticas no se han hecho esperar. La novela está ambientada completamente en China, y la adaptación de Netflix deja de lado varios de estos escenarios para llevarlos a Occidente, específicamente a Londres.

El elenco está liderado por la mexicana Eiza González junto a Benedict Wong, Alex Sharp, Jess Hong, Jovan Adepo, Liam Cunningham, John Bradley-West, Zine Tseng, Rosalind Chao, Samer Usmani y la participación especial de Jonathan Pryce.

