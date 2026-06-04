Mientras Toy Story y Shrek apenas se encaminan hacia su quinta película, La era de hielo dice, “quítense, que yo ya voy por la sexta”. Así es. La querida franquicia animada tendrá una nueva entrega que traerá de regreso a los personajes que conocimos hace ya 26 años.

Disney liberó el primer tráiler oficial de La era de hielo: Boiling Point, la sexta película de la saga principal, que reunirá nuevamente a Manny (para que le digan Manito), Diego, Sid, Buck y Ellie en una nueva aventura donde Scrat, por supuesto, sigue obsesionado con la misma nuez de siempre.

Scar en el tráiler de ‘La era de hielo’ / Foto: Disney

Tráiler de La era de hielo: Boiling Point

Disney compartió un teaser musicalizado con “Carmina Burana” que comienza con una explosión de la que sale disparada la famosa nuez, seguida inmediatamente por Scrat.

A partir de ahí, el avance muestra a los personajes siendo lanzados por los aires mientras chocan entre sí. Pero la gran sorpresa llega al final.

El tráiler de La era de hielo: Boiling Point nos presenta a Baby Scrat, y es de lo más tierno porque sale sosteniendo su propia mini nuez. Aquí se los dejamos para que lo aprecien.

Fecha de estreno de La era de hielo 6

La película estará dirigida por John C. Donkin, quien ya había participado en distintas producciones de la franquicia y ha trabajado en títulos animados como Río y Robots.

El elenco principal también regresa con las voces que han acompañado a estos personajes durante años:

Ray Romano como Manny

Denis Leary como Diego

John Leguizamo como Sid

Simon Pegg como Buck

Queen Latifah como Ellie

La era de hielo: Boiling Point llegará a los cines el próximo 5 de febrero de 2027, marcando el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas y largas del siglo XXI.