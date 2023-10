Lo que necesitas saber: La película de Martin Scorsese se estrenará en este octubre, para luego llegar a Apple TV+. Aquí el último avance de la película.

¿Que si es una de las películas más esperadas del año? Pero por supuesto. Y bueno, falta prácticamente nada para que se estrene. Mientras tanto, tenemos por acá el tráiler final de Killers of the Flower Moon.

La nueva cinta de Martin Scorsese, en la que se junta nuevamente con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, está a nada de su lanzamiento en cines. Así que para calentar el terreno rumbo al estreno, nos traer un último avance para picarnos un poco más con la historia que se viene.

Imagen ilustrativa del tráiler. Foto: Paramount Pictures/Apple TV.

Aquí el tráiler final de ‘Killers of the Flower Moon’

En el nuevo avance, podemos ver diferentes caras de Ernest Burkhart, el personaje interpretado por DiCaprio. Estando con su esposa Mollie (Lily Gladstone), le dice a ella que “es realmente complicado… A veces tienes que hacer una cosa aunque tengas la intención de hacer otra”.

La mujer nativoamericana lo mira desencajada, como insegura del plan que Ernest está tramando junto a otras personas. Pronto, volvemos a ver al protagonista, pero entablando una conversación con su tío William Hale (Robert De Niro), quien le dice que “estás buscando una pelea con la persona equivocada… Si vas a tener problemas, hazlos grandes”… Vaya lección.

Pero parece que no todo sale bien como aparenta. Luego de varias escenas de peleas, explosiones y conversaciones tensas, Mollie cuestiona la honestidad de su pareja. Aquí les dejamos el tráiler final de Killers of the Flower Moon.

Trama y fecha de estreno

Y se preguntarán varios de qué trata la película. Bueno, es una adaptación de la novela Killers of the Flower Moon and the Birth of FBI del mismo nombre del autor David Grann.

En ella, se relata la investigación por los asesinatos de Oklahoma, un suceso en el que la tribu nativa Osage fue diezmada en la década de 1920. ¿Y por qué los asesinaron? Bueno, por aquellos tiempos se descubrió que debajo del suelo donde ellos habitaban, había una enorme reserva de petróleo que les pertenecía por derecho propio, y que les daría riqueza desde luego.

Pero esta situación fue aprovechada por algunas personas para engañar a los nativos y quedarse con esa riqueza, para luego matarlos. En esta historia, William Hale, un poderoso ganadero y líder político, es el sospechoso principal de comandar el plan para deshacerse de los Osage.

Leonardo DiCaprio en ‘Killers of the Flower Moon’//Foto: Apple TV+/Paramount Pictures

Por lo que hemos visto en los avances de la cinta, su sobrino Ernest es un peón (o algo por el estilo) que empieza a tomar relevancia dentro del siniestro plan de Hale. Y sí, todo indica que la película la veremos más desde el punto de vista del propio Ernest.

Recuerden que la nueva película de Martin Scorsese se estrena el 19 de octubre acá en cines de México. Incluso vino hace poco el director a nuestro país a presentarla, así que acá abajito te dejamos una galería de su visita.

