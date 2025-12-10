Lo que necesitas saber: La segunda temporada de ‘Avatar: The Last Airbender’ llegará a Netflix en el 2026.

¡La espera terminó! Ya tenemos el primer tráiler de la segunda temporada de ‘Avatar: The Last Airbender’ de Netflix y por fin se nos mostró a la querida maestra de tierra Toph en el live-action de la serie.

Primer adelanto de la segunda temporada de ‘Avatar: The Last Airbender’ // Foto: Netflix

Tráiler de la segunda temporada de Avatar de Netflix

La historia de nuestro maestro del aire continúa en esta segunda temporada de ‘Avatar: The Last Airbender’ y, para sorpresa de todos, Netflix compartió el primer tráiler del popular live-action.

Y sí, la espera para muchos ya terminó… pues en este adelanto se nos presentó a Toph (interpretada por Miya Cech), la maestra tierra que tendrá que enseñarle a Aang a dominar este elemento.

Además de que Toph se une al equipo del Avatar que busca ponerle fin a la guerra que inició la Nación del Fuego. Pero mucho bla, bla y mejor acá te dejamos este adelanto:

¿Cuándo se estrenará esta nueva temporada?

¿Emocionados? Pues luego de este adelanto en el que veremos un poco más del viaje que nuestro maestro del aire tendrá que hacer para dominar los cuatro elementos, solo nos queda preguntarnos la fecha de estreno…

De momento habrá que esperar para saber cuándo llegará la segunda temporada de ‘Avatar: The Last Airbender’ a Netflix, pues solo se confirmó que saldrá en algún punto del 2026.