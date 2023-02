La historia de Verónica y Pedro Pascal, y la razón por la que Coldplay les dedicó "Fix You"

La noche del sábado 4 de febrero Pedro Pascal hizo su debut como anfitrión de Saturday Night Live, en una noche donde el protagonista de la serie ‘The Last of Us’ dio un monólogo donde habló de su natal Chile, Pinochet, y hasta hizo sketches donde se caracterizó como Mario Bros.

En el aspecto musical fue Coldplay la banda que acompañó a Pedro Pascal en SNL y la cual dio paso a uno de los momentos más emotivos, tanto para el actor como para toda la audiencia, al dedicar “Fix You” a Verónica Pascal, la mamá del chileno.

Verónica Pascal. Foto: Pedro Pascal (Instagram)

Pedro Pascal se presentó en ‘Saturday Night Live’

Durante el segundo acto de la banda (en el primero tocaron la versión en inglés de “The Astronaut”, que Coldplay co-escribió con Jin de BTS) Chris Martin y compañía interpretaron “Human Heart”, de su último disco ‘Music of the Spheres’, y la clásica “Fix You” del X&Y (2005).

Fue en medio de la presentación y antes de interpretar “Fix You” donde Chris Martin dedicó la canción a Pedro Pascal y su mamá. Algo que sorprendió y conmovió a muchos, pero que a otros más los dejó con la duda del porqué la dedicatoria.

Primero acá les dejamos la presentación de Coldplay en SNL (por si quieren verla):

Donde habló de cómo su familia tuvo que huir de Chile cuando él era un bebé

Al principio de su monólogo en SNL, Pedro Pascal habló sobre cómo dejó Chile desde que era prácticamente un bebé, pues a los nueve meses su familia tuvo que escapar de dicho país como consecuencia de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Los amo, los extraño, pero dejen de dar mi información personal”, dijo el actor a su familia, quienes están orgullosos de él.

“Le han dado mi número de teléfono a cada persona que se les cruza. Lo que significa que todos los días alguien en Santiago me manda un mensaje ofreciéndome ir a su boda, si les puedo cantar cumpleaños feliz, o preguntándome si Baby Yoda es desagradable en la vida real”, mencionó Pedro Pascal.

Imagen: Saturday Night Live.

Su mamá, Veronica Pascal, lo llevó a Dinamarca y después a Estados Unidos

Si bien el monólogo fue divertido, la historia de Pascal es real. El actor nació el 2 de abril en Santiago, Chile. Su mamá fue Verónica Pascal, sobrina de Andrés Pascal, uno de los dirigentes más importantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que simpatizaba con el presidente Salvador Allende.

Verónica Pascal y su familia estuvieron en contra de la dictadura de Pinochet, por lo que abandonaron el país cuando Pedro tenía apenas 9 meses. La familia Pascal obtuvo asilo político en Dinamarca y después se instalaron en los Estados Unidos.

Foto: Especial

Donde el protagonista de ‘The Last of Us’ comenzó su carrera como actor

Pedro Pascal creció con sus padres y hermanos en Texas y a los 18 se mudó a Nueva York, donde estudió arte dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde tuvo su formación profesional.

Pascal se quedó solo luego de que su familia tuviera que regresar a Chile, pues su papá, José Balmaceda, un médico especializado en la clínica de fertilidad del condado de Orange que fue acusado de fraude, evasión de impuestos y de transferir embriones congelados de mujeres sin su consentimiento en 1995.

Foto: Pedro Pascal (Instagram)

Verónica Pascal cometió suicidio cuando Pedro apenas comenzaba su carrera

A finales de los años 90 la carrera de Pedro Pascal apenas comenzaba a despegar con apariciones en series como ‘Buffy The Vampire Slayer’, sin embargo, su vida tomó un giro inesperado en el año 2000 cuando Verónica Pascal se suicidó; el actor tenía 24 años.

Después de eso Pedro decidió usar el apellido a Pascal para rendirle tributo a su mamá quien siempre creyó en él: “Ella siempre fue increíblemente comprensiva… Siempre sentí que ella sabía algo que yo no”, indicó el actor en una entrevista con la revista People.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en la serie de TLOU. Foto: HBO

Él se cambió el apellido para honrar a Verónica Pascal en cada momento

Pedro Pascal también ha mencionado que el cambio de su apellido artístico fue porque a la gente en Estados Unidos siempre se le complica el pronunciar Balmaceda. Sin embargo, en varias ocasiones ha dejado en claro lo mucho que extraña y recuerda a su mamá.

“Ninguno de [mi éxito] sería real si no fuera por ella”, indicó Pascal en la plática sobre su mamá, quien ya no tuvo la oportunidad de ver a su hijo en grandes producciones como ‘Game of Thrones’, ‘The Mandalorian’ y en ‘The Last of Us’ de HBO, donde cada domingo se convierte en tendencia.

Y Coldplay hizo lo mismo al dedicarle a ambos “Fix You”

Como les comentamos anteriormente, la canción de “Fix You” fue una que Chris Martin escribió a su exesposa, Gwyneth Paltrow, para consolarla por la muerte de su padre, Bruce Paltrow, y al parecer con este gesto querían hacer lo mismo por Pedro Pascal y su pérdida. ¡Sí, sí estamos llorando!