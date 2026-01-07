Lo que necesitas saber: La oferta de Paramount a Warner Bros Discovery vence el 8 de enero, pero podría aumentarla o modificarla de alguna otra forma.

Warner Bros Discovery otra vez le dijo que ‘no’ a Paramount. No están nada conformes con la última oferta que les presentaron y en su lugar prefieren seguir trabajando con Netflix.

Paramount oferta por Warner Bro. // Foto: Captura de pantalla

Warner Bros asegura que oferta de Netflix ofrece mejores beneficios

De acuerdo con Deadline, Warner Bros pidió directamente a sus inversionistas decirle “no” a Paramount, empresa que puso sobre la mesa una “oferta hostil” de adquisición de 108,000 millones de dólares. Esto, luego de que Netflix presumió haber llegado a un acuerdo de compra.

Pese a que la suma de Paramount es mayor (según dio a conocer Netflix, su acuerdo fue por 82,000 mdd) Warner Bros asegura que hay más ganancia en el trato ya aceptado con la plataforma streaming.

Además les preocupa que parte del plan que tiene Paramount para cumplir con su oferta es solicitar varios préstamos.

Netflix compra Warner Bros / Imagen: Netflix

Sí, Paramount ofrece 30 dólares por acción, mientras que Netflix 27,75 dólares… sin embargo, señala Warner Bros, el de la plataforma streaming es un acuerdo que ofrece mayor valor, certeza y mejores condiciones…

Tanto así que en la junta más reciente, los accionistas de Warner Bros Discovery volvieron a rechazar la oferta de Paramount, con todo y que la habían ajustado para cumplir con las peticiones de Warner.

Preocupación por el tipo de respaldo de la familia Ellis en oferta de Paramount

Además de que considera que Netflix ofrece un mejor acuerdo, Warner Bros Discovery señala en una carta enviada a sus inversionistas que la oferta de Paramount no cuenta con el apoyo de la familia Ellison… refiriéndose específicamente a Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de director ejecutivo de Paramount, David Ellison.

Hackeo cuenta de Paramount // Captura de pantalla

“A pesar de que WBD les ha reiterado repetidamente la importancia de un compromiso de financiación total e incondicional de la familia Ellison (…) durante nuestro proceso de revisión estratégica de que dicho compromiso se concretaría, la familia Ellison ha decidido no respaldar la oferta de PSKY”.

Lo anterior, de acuerdo con El País, significa que el capital de la oferta de Paramount está respaldado en un fondo revocable… en el que la familia Ellison puede retirarse en cualquier momento. Si Warner Bros vende a Paramount y esto sucede, los estudios quedarían sin recursos…