Infancias destruidas en 3, 2, 1… Algunos no volverán a ver de la misma manera al osito amarillo amante de la miel que Disney popularizó a lo largo de los años. Y es que una vez que el personaje se hizo del dominio público, era de esperarse que vinieran adaptaciones de todo tipo. ¿Pero una de terror? Quizá era lo menos pensado, pero aquí está y se llama Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Luego de que se mostraron algunas imágenes y uno que otro póster, por fin tenemos un primer tráiler en el que se nos muestra que este será un slasher para el recuerdo. Les contamos qué onda.

Imagen del tráiler. Foto: Jagged Edge Productions.

Este es el nuevo tráiler de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’

“Los amados personaje de la niñez fueron abandonados por Christopher Robin… y se han vuelto salvajes“, se lee en algunas secuencias del nuevo tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey. Con ello a cuestas, nuestro oso favorito y su fiel amigo Piglet están listos para la masacre.

En el avance, se nos muestra que Christopher Robin, ya convertido en un joven estudiante universitario, regresa al bosque de los 100 acres con una acompañante. Pero las cosas se sienten tensas desde que llegan.

Imagen del tráiler. Foto: Jagged Edge Productions.

La noche cae y la cacería comienza. Lo siguiente que vemos es a Winnie Pooh y Piglet saliendo de entre los rincones más oscuros para torturar y perseguir a su viejo amigo humano junto a otras personas a quienes no duda en amarrar, golpear con martillos y acuchillar sin piedad.

“Solíamos ser amigos, ¿por qué estás haciendo esto? Nunca debí abandonarlos“, dice desesperado Christopher Robin (interpretado por Nikolai Leon) mientras es acorralado por sus viejos animales de peluche.

Bueeeno, tal vez la película no es una producción del más alto estándar hollywoodense. Pero al menos en cuanto a su realización, el director Rhys Waterfield ha sido honesto explicando en diversas entrevistas que buscó equilibrar lo ridículo de lo que aparenta la premisa, con el terror de un slasher clásico repleto de escenas sangrientas y acción tensa.

Winnie the Pooh: Blood and Honey aún no tiene fecha de estreno y al parecer, no llegará a salas de cine oficialmente. Jagged Edge Production (la compañía que la financia) menciona que se estrenará directamente en DVD y mundialmente a través del formato video on demand. Aquí el tráiler.