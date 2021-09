10 momentos inolvidables de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

¡Gracias por tanto, Tokio 2020! Ahora sí, llegó la hora de decirle adiós al evento con la clausura de los Juegos Paralímpicos… Pero no podemos dejar atrás el evento sin antes recordar algunos de los mejores momentos vividos en las últimas semanas.

La cuenta de medallas para México terminó en 22: 7 de oro, de 2 de plata y 13 de bronce. La para natación se mantiene como una de las disciplinas más importantes para el país y nuestros atletas dejaron el nombre del país muy en alto.

Fabiola Ramírez, Rosa María Guerrero, Amalia Pérez, Jesús Hernández (un oro y dos bronces), Eduardo Ávila, Lenia Ruvalcaba, Mónica Rodríguez, Gloria Zarza, Arnulfo Castorena, Nely Miranda, Rodolfo Chessani y Juan Pablo Cervantes.

Diego López (oro y plata), Rebeca Valenzuela, Ángel de Jesús Camacho, Juan Diego García y Rosa Carolina Castro son los medallistas de esta edición. Y si pusiste mucha atención, varios de ellos festejaron con unas máscaras de luchador. Estas tienen un significado muy especial, que aquí te contamos.

La delegación azteca llegó a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con dos metas importantes por romper. La primera era llegar a 300 medallas en la historia de la justa, sin importar el color. El nombre que quedará escrito junto a ese número es el de Jesús Hernández, nadador que se subió 3 veces al podio.

El segundo objetivo eran las 100 preseas doradas. Esta llegó gracias a Mónica Rodríguez y Kevin Aguilar en la pista de atletismo. Una vez más, ¡aplausos para nuestros deportistas!

La pista de atletismo tomó tintes románticos cuando el guía Manuel Antonio Vaz se arrodilló ante la atleta Keula Nidreia Pereira. La pareja compitió en la eliminatoria de los 200 metros, clasificación T11 y el final fue la mejor parte.

Una vez que terminó la carrera, Vaz se separó de su compañera por unos segundos. Cuando regresó ya había otros colegas acompañando a la velocista y terminaron en primera fila para ver cómo se consumó el compromiso.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women’s 200m T11 Heat 4 event. #YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb

Es bien sabido que el conflicto entre Afganistán y el régimen Talibán conlleva fuertes consecuencias a todo el mundo. El deporte no está exento, ya que la ocupación de los talibanes provocó que la participación de la delegación afgana quedara en el aire.

Zakia Khudadadi y Hossain Rasouli vivieron días muy complicados, al grado de pensar en no participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Afortunadamente, varios países coordinaron su salida del país y los trasladaron a Francia para que pudieran prepararse.

La mejor noticia fue que también se planeó el viaje a Japón y ambos pudieron cumplir con sus competencias.

El Salvador se presentó en los Juegos Paralímpicos en Sydney 2000. De ahí en adelante, sus atletas habían representado orgullosamente al país, pero las medallas no caían. Por ello, el bronce de Herbert Aceituno en la halterofilia representa uno de los mejores momentos de Tokio 2020 y en toda su historia.

¡Que sea la primera presea de muchas!

La velocista de 32 años de edad es originaria en la Unión Soviética -cuando esta existía- y ahora es naturalizada estadounidense. Nació con un trastorno que la paralizó de la cintura hacia abajo, pero su madre la abandonó en un orfanato y necesitaba silla de ruedas para moverse, que era imposible costear.

Deborah McFadden, ex comisionada de discapacidades en Estados Unidos, decidió adoptarla y su vida siguió en Baltimore. Tatyana estudió Desarrollo Humano y Estudios de la Familia en la Universidad de Illinois, además de que compite en Juegos Paralímpicos desde Atenas 2004.

En Tokio 2020 consiguió tres medallas, por lo que su cuenta personal incrementó a 20 en la historia de la justa. McFadden cerró su participación en estos Juegos con oro en el relevo 4×100 universal mixto. En el podio, sus compañeros reconocieron su trayectoria al grado de hacer reverencias y nos regalaron una imagen extremadamente emotiva.

Dicen por ahí que las marcas y los récords están para romperse, pero otra parte importante del deporte son las primeras veces. La selección de Ruanda consiguió su primer triunfo en el voleibol sentado por 3 sets a 0 ante Japón.

Una vez que terminó el juego, las jugadoras ruandesas estallaron en júbilo y se levantaron a celebrar. Abrazos, saltos e incluso algunas lágrimas salieron en la cancha. Después, todo el equipo se alineó frente a la red para agradecer y reconocer a las rivales.

Now that’s how to celebrate a first ever #Paralympics win in #SittingVolleyball ! 😍

Congratulations #RWA on beating #JPN 3-0 👏

We have our 2 semi-finals coming up shortly…#Tokyo2020 #Paralympics @npcrwanda pic.twitter.com/3pjyIWWceX

