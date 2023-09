Lo que necesitas saber: Four Four Two evitó una clasificación entre los 100 mejores logos, para no entrar en polémica

Dicen que en el futbol, los goles son amores, y es que cuando eres niño o niña, sueles sentirte identificado con el equipo de moda y por lo general termina siendo el equipo de toda tu vida, y si bien es verdad que al amor a un club también se hereda, hay muchos que nos sentimos atraídos por lo que vemos, no solo en tema de cancha, sino en los colores de un uniforme y en en los escudos.

Sabrá Dios quién se pueda enamorar de la Juventus través de su minimalista logo actual, pero hay escudos que son amor a primera vista, y en Inglaterra la revista Four Four Two se encargó de juntar a los 100 escudos más hermosos de la historia, y entre ellos hay tres escudos de equipos mexicanos, se trata del Veracruz, Pumas y Xolos de Tijuana.

¿Qué hiciste Juventus?

La revista británica, sin embargo, no hizo una clasificación para no meterse en problemas. “Hemos hecho esta lista en orden alfabética porque elegir sería un delito. Si son los suficientemente gloriosos como para estar en esta lista, es que ya han hecho lo suficiente”, aclara la revista.

También aclara que tomó en cuenta logos discontinuados y llama la atención, por ejemplo, que entre los 100 logos más bonitos de la historia, esté uno del Arsenal, pero sin su representativo cañón, sino el que se usó entre 1936 hasta 1949. Tal vez se les escapó echarle un ojo al logo de Toros Neza, pero igual y no lo vieron tras su desaparición.

3 equipos mexicanos entre los 100 mejores escudos

Hablando de equipos desaparecidos, llamó la atención que la revista británica pusiera el ojo en el logo de los Tiburones Rojos de Veracruz, pero esto es lo que dicen de los tres logos de clubes mexicanos que se metieron en esta lista.

Veracruz: “Los tiburones no sólo son animales elegantes y mortalmente apropiado para tenerlo en una insignia de futbol, sino que este tiburón parece estar haciendo una pequeña rutina para controlar el balón. Francamente, es excelente. También nos encanta el anillo exterior beige de la insignia circular y las letras están escritas en una fuente bellamente discreta”.

Pumas: “Pumas ha tenido algunos logos terribles y algunas equipaciones terribles, ya que estamos en eso. La versión actual, sin embargo, es gloriosa. El puma dentro de un triángulo es icónico. Es un gran ejemplo de cómo se puede crear algo fantástico a partir de casi cualquier cosa y es una de las insignias más reconocibles fuera del futbol europeo”.

Tijuana: “La parte Xoloitzcuintles de su nombre es en realidad la especie de perro representada, que es una raza sin pelo originaria de Centroamérica. Los antiguos aztecas los consideraban sagrados y se pensaba que acompañaban a los hombres en su viaje al más allá”.

¿Qué otros escudos de futbol están en la lista?

A pesar de su corta existencia, el escudo del Inter Miami se metió en este listado junto con otros escudos clásicos e icónicos, como el del Barcelona, Real Madrid, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro o el que usó el Bari entre 2011 y 2013, “hecho a partir de un paralelogramo” o la cebra azul del Duisburg alemán.

Los aficionados de las Chivas tal vez se sientan traicionados, pero pueden encontrar consuelo y representación en el escudo del Koln, que muestra a una cabra. Por acá te dejamos algunos de esos logos.

