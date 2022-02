¡Pura celebridad! Las 11 celebridades que este Super Bowl LVI apoyarán a los Rams

La historia de los Rams en la NFL, es una de esas curiosas. Aunque usted no lo crea, los Carneros representaron a Ohio (estado de los Bengals) en algún momento de su vida, pero desde 1946 hasta 1994 estuvieron en Los Ángeles, regresaron en 2015 para mantenerse hasta la fecha.

Los Ángeles es una de las ciudades representativas de California, así que, estando en Hollywood es obvio que el glamour y las celebridades están cerca de los Rams y muchos famosos son fanáticos del equipo.

No es casualidad que grandes artistas sean fans de los Rams, pues es uno de los equipos de más tradición en California y eso que se fueron por un rato del estado, pero estos famosos fueron fieles a la franquicia.

Los 11 famosos fans de los Rams

Niall Horan, de One Directon a los Rams

Uno de los integrantes de la Boy Band más famosa de los últimos 20 años, One Direction. Es británico, pero dejó de lado el soccer por los emparrillados y se convirtió en un gran fanático de los Rams.

Alyssa Milano

Actriz de la mítica serie “Charmed”, celebró la última victoria de los Rams en la final de conferencia de la NFC portando con orgullo su jersey de los Carneros.

Ty Burrell, muuuuuuuuuy fan de Rams

El actor de la serie “Modern Family” es un verdadero fan de los Rams, de esos de hueso colorado. Tanto, que asistió al primer juego de regreso del equipo a Los Ángeles, pero se tuvo que ir en el medio tiempo para llegar a los Premios Emmys.

Magic Johnson, fan de todo en Los Ángeles, incluidos los Rams

Sólo una leyenda de Los Ángeles puede ser fanática de todo lo que tenga que ver con esa ciudad. El mítico jugador de los Lakers y aficionado a los Rams para este Super Bowl LVI.

Terry Crews

Antes de empezar una carrera como actor, fue jugador profesional con los Rams (también de Chargers y Washington) en 1991, así que, su amor por el equipo está más que probado en los emparrillados y aunque decidió dejar el futbol por su carrera como actor, siempre apoya al equipo que defendió.

Bryan Cranston

De “Breaking Bad” a fan de los Rams. Desde su infancia fue fanático del equipo y dejó de serlo cuando se mudaron a Saint Louis, pero el equipo regresó a Los Ángeles y con ellos, la afición del actor por el equipo.

Kendrick Lamar, apoyando a los Rams en el show de medio tiempo

Es un famoso rapero que ha estado varias veces cantando en el SoFi Stadium para los Rams, en el Super Bowl LVI será parte del show de medio tiempo y en 2016 fue parte del equipo de entrenamiento de los Carneros.

Danny Trejo

No es casualidad que muchos latinos apoyen a los Rams, pues es el equipo está en una zona que tiene muchos mexicanos y se han vuelto fans de la franquicia. Danny Trejo es su tienda de café y donas, vendió una con temática de los Rams.

Nikki Sixx

Bajista de Motley Crew, una de las bandas más afamadas en los 80’s. Nikki Sixx no esconde su fanatismo por los Rams, pues ha aparecido en sus canales de redes sociales en muchas ocasiones llevando el jersey del equipo.

Flea

Otro bajista, pero éste es de los Red Hot Chili Peppers. Con los RHCP estuvieron en el medio tiempo del primer partido en su regreso a Los Ángeles y Flea también estuvo en el partido de la final de conferencia esta temporada, obviamente, llevando el jersey de los Rams.

Tom Morello

Guitarrista de Rage Against the Machine y realmente no necesita presentación. Es un fanático de toda la vida de los Rams y así lo demostró cuando en sus redes sociales subió una fotografía de cuando era niño sosteniendo un casco de los Carneros.