La respuesta de la NBA no se hizo esperar y es que, con tremendo broncón que se armó en el Detroit Pistons vs Orlando Magic, no era para menos porque hasta noqueados hubo.

Peeeeeeeeero, si no están tan al tanto de lo que sucedió en el partido y la bronca que se armo, no se preocupen, porque aquí en Sopitas.com les contaremos a detalle para que estén en contexto.

Los Pistons recibían al Magic en su cancha, la famosa Little Ceasars Arena, y todo marchaba de acuerdo al plan. El primer cuarto ganado por los de Detroit y en el segundo aplastaron al Magic.

Foto: Getty Images

Peeeeeeeeeeeero, justo cuando el segundo cuarto estaba por terminar, el partido de NBA se transformó en un ring de lucha libre u octágono de UFC, porque hubo golpes, empujones y noqueados.

La pelea estuvo entre Mortiz Wagner de Magic y Killian Hayes y Hamadou Diallo de los Pistons, pero el alemán del equipo de Orlando fue el que se llevó el golpazo de Hayes que lo mandó a momir por unos segundos.

Foto: Especial

Las repercusiones de la pelea entre Pistons y Magic en NBA

Los castigos inmediatos fueron la expulsión del partido de los tres jugadores involucrados en la pelea, aunque eso no afectó el resultado que fue victoria para los Pistons.

Pero, la NBA analizó el video de todo lo sucedido y como pulpo, comenzó a repartir sanciones a diestra y siniestra, que no decimos que no las merezcan, pero fueron un montonal.

Foto: Getty Images

La NBA dictó los castigos y fueron los siguientes: Killian Hayes se va suspendido tres partidos sin goce de sueldo -chale y en fiestas decembrinas-, Moritz Wagner dos partidos sin sueldo, tambor de guerra. Y, finalmente Hamidou Diallo un partido sin sueldo por su papel en un altercado en la cancha.

Además, ocho jugadores del Magic fueron suspendidos un partido sin sueldo por abandonar el área de banca durante el altercado. Los jugadores fueron: Cole Anthony, R.J. Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Almirante Schofield, Franz Wagner, Mo Bamba y Wendell Carter.

Killian Hayes – Foto: Getty Images