Las 24 Horas de Daytona se correrán el próximo 27 de enero y México estará muy bien representado con Patricio O’Ward, dos veces ganador en la categoría LMP2 con el United Autosport, pero no será el único mexa en la parrilla ya que también estará Sebastián Álvarez que correrá para el equipo DragonSpeed.

En la edición del 2023, Sebastián y su equipo se tuvieron que retirar de la competencia justo cuando iban liderando la carrera en la LMP3 por un problema en el auto, así que buscará tener su revancha este 2024.

El paso Sebastián Álvarez en el automovilismo

Sebastián Álvarez Acre nació el 8 de julio del 2022 en Monterrey. Su aventura detrás del volante comenzó cuando tenía tan solo seis años cuando compitió en la Copa Sierra Esmeralda en la que se coronó campeón en el 2008 y 2009 en la categoría ‘Baby’.

Sebastián siguió cosechando triunfos antes de irse a Europa, como el Campeonato Nacional Citizen, dos veces la Super Karts Cup, el SKUSA MÉXICO Yamaha Junior. En el 2014 finalizó en el segundo lugar del Challenge of the America’s, un año más tarde ganó el Florida Tour Minimax y el Challenge of the Americas Minimax.

El viaje de México a Europa de Sebastián

F4 Británica | 2018

F4 Británica | 2019

Campeonato GB3 | 2021

Euroformula Open | 2021

Asian LeMans Series | 2022

European LeMans Series | 2022

Asian LeMans Series | 2023

European LeMans Series | 2023

IMSA Championship | 2023

Fue hasta el 2016 cuando emprendió el viaje al ‘Viejo Continente’ para probar suerte en la categoría OKJr la más importante en el karting y un año más tarde subió a la categoría mayor. En su primera temporada en la Fórmula 4 Británica terminó en el puesto 12 con 38 puntos.

Aunque su mejor momento fue en el 2019, cuando se quedó a nada de conquistar el campeonato con cinco victorias y 15 podios. En el 2022 y después de un año sabático el regiomontano regresó a las pistas en la Asian Le Mans Series en donde cosecho una victoria y seis podios, se quedó con el tercer lugar de la European Le Mans series LMP3.

Para el 2024, Sebastián firmó con Inter Europol en la categoría de prototipos de la serie European Le Mans, así que además de verlo correr en Daytona, Álvarez seguirá formándose como piloto para tal vez en futuro llegar a la categoría reina.

Por ahora, compartirá la parrilla con su compatriota Pato O’Ward, otro piloto que anda en busca de un lugar en la F1 y ahora está más cerca que nunca como reserva de McLaren.





