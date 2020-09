Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Uno de los más grandes sueños de cualquier aficionado a la NFL es asistir al Super Bowl. Uff, es que imagínate, echarte sandwich de brisket en el Tailgate mientras escuchas el espectáculo previo, todo con una chelita en mano. Entrar a la catedral del dolor y ser testigo del espectáculo deportivo más grande del mundo es algo que debe verse en vivo para realmente vivirlo.

Conscientes de esta necesidad básica de todos los aficionados, nos hemos dado a la tarea de buscar las maneras más fáciles en las que cualquier mortal como nosotros pudiera irse bien Agustín Lara al Super Bowl sin preocupaciones. Después de algunas deliberaciones, investigaciones y análisis en los laboratorios Sopitas, estas son nuestras mejores opciones.

Tip #1 Haz dinero instalando aplicaciones en tu celular

La verdad es que nunca lo hemos probado, pero nos han llegado tantos mensajes asegurándonos que es posible que no perderemos nada intentando. Además, pegados al celular ya estamos todo el día.

Estuvimos investigando un poco y hay aplicaciones que te dan “dinero” por ver videos, jugar o hasta caminar. Y más o menos te dan como 1 dólar a la semana. Así que en unas 10 mil semanas ¡estarás listo para lanzarte al Super Bowl! Espera… ¿cuántas son 10 mil semanas?

Tip #2 Pide 1 peso a 200 mil personas diferentes

OK, ok, en 10 mil semanas será el año 2212 y literalmente no podemos esperar tanto tiempo. Así que busquemos alternativas. ¿Qué tal si le mandas un mensaje a tus 200 mil mejores amigos para que te regalen un peso? Gente hay por todos lados, ¿no? Nomás tendrías que juntarlos, pedirles un peso y listo. Con una rápida consulta encontramos que Tapachula, Chiapas tiene 203 mil habitantes. Basta con que todos te den un peso y hasta para unos Ruffles® te va a sobrar.

Tip #3 Cómete unos Ruffles ®

Justamente hablando de Ruffles®, este año son la botana oficial de la NFL. Uh la lá. Y para celebrarlo, ha decidido mandarte al Super Bowl LV con todos los gastos pagados. Así es, ya no tendrás que esperar al 2212 a que 200 mil personas te regalen un pesito.

Lo único que tienes que hacer es comprarte unos Ruffles®. Dentro del empaque de los productos participantes, encontrarás una tira con un Código. Estos códigos, que debes ingresar a través de un chat de Whatsapp (https://m.me/promocionespepsicomex) son tu llave. Con ellos, ¡puedes jugar y participar por un viaje al Super Bowl LV! También estarán regalando teles, balones, videojuegos y figuras coleccionables.

Así que ya sabes, los Lunes de Americano, ahora además de hacerte berrear porque tu equipo fue interceptado en el último cuarto, te van a hacer ganar un viaje directo y sin escalas al espectáculo más grande del mundo. En sus marcas, listos, ¡a comer Ruffles®!