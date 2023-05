Los Lakers cayeron ante los Nuggets en la final de la Conferencia en la NBA, eso significa que LeBron James se quedó sin la oportunidad de obtener su quinto anillo de campeón… pero, eso no fue lo importante, porque el ‘Rey’ mencionó que contempla el retiro.

Diría el Gordo Tony de Los Simpsons: “A ver, a ver, qué está pasando aquí”. ¿Cómo está eso de que LeBron James está contemplando el retiro de la NBA? Y lo dice así sin prepararnos para el soponcio.

“Veremos qué sucede en el futuro. No sé… tengo mucho en que pensar para ser honesto. Solo para mí personalmente, en el futuro, el juego de baloncesto, tengo mucho en qué pensar“, dijo el ‘Rey’ tras la derrota de los Lakers.

Los Lakeres eliminados por los Nuggets – Foto: Getty Images

Este tema del retiro pega hondo en todos los fans de la NBA, porque apoyes o no a LeBron James, nadie puede negar el hecho de que es de los mejores jugadores en la historia y el máximo anotador de todos los tiempo.

Pero vamos a tranquilizar a todos, porque en febrero dio una declaración a ESPN sobre un logro que le gustaría tener y todavía no alcanza: “Necesito estar en la cancha con mi hijo, tengo que estar en la cancha con Bronny. Ya sea con el mismo uniforme o un enfrentamiento contra él“.

La cosa es que, Bronny James podría llegar a la NBA hasta la temporada 2024-2025, o sea, que en un par de temporadas y a ver si LeBron aguanta su retiro hasta esos años.

LeBron James y Bronny, su hijo – Foto: Getty Images

Las 3 razones de peso por las que LeBron James puso sobre la mesa el tema del retiro de NBA

Las derrotas pegan hondo en cualquier jugador a nivel profesional y para LeBron James mucho más, porque es un jugador acostumbrado a ganar, por lo que la derrota de Lakers, lo dejó sobre la lona.

“No me gusta hacer una aparición en la conferencia. Lo he hecho mucho y no es divertido para mí no poder ser parte de llegar a las Finales“, declaraciones del ‘Rey’ tomadas de NY Post.

Además, hay un factor que en los últimos años ha aquejado a LeBron James en sus últimas temporadas y son las lesiones, y para las siguientes temporadas será lo mismo.

“Voy a hacerme una resonancia magnética y ver si el tendón sanó o no sanó y seguiré desde allí. Veremos qué pasa“, sobre el posible retiro de LeBron James en la NBA.

Las lesiones, una constante en el presente del ‘Rey’ – Getty Images

Primera razón de un posible retiro de la NBA para LeBron James, las lesiones

Justo de lo que hablamos, porque tiene 38 años actualmente y después de 20 temporadas, el físico ya no es el mismo que cuando llegó a la NBA. La recuperación de las lesiones son más lentas.

Quiere jugar con Bronny, pero son dos temporadas las que tendrá que esperar para ello dos temporadas y llegar con 40 años. Algo sumamente difícil, porque tendrá que buscar un equipo en el que no tenga presión en los hombros y relajarse mucho.

Algo muy difícil en la NBA, porque tendrá que adaptarse a las nuevas lesiones y estar en una franquicia que lo arrope bien. LeBron James lo sabe, por eso habló sobre un posible retiro.

El ‘Rey’ minutos antes de enfrentar a los Nuggets – Foto: Getty Images

Segunda razón, las millas de vuelo son demasiadas

En otro sentido, el tener muchas millas de vuelo sería algo increíble, pero en el caso de LeBron James no lo es. Son 20 temporadas de NBA, 20 años de viajes y eso pesa mucho para seguir o pensar en el retiro.

Esta temporada fue crucial para el tema de continuar o no para LeBron James y es que, una fuente cercana al ‘Rey’ le dijo a Dave McMenamin de ESPN que sintió los efectos del viaje y el físico en la primera ronda contra Memphis.

Tiene todo el sentido y retomamos el primer punto antes mencionado, LeBron James ya no es un jovenzuelo y el cansancio se va acumulando, por eso considera el retiro de la NBA.

38 años y LeBron James sigue en lo más alto de la NBA – Foto: Getty Images

Viejos demonios para el ‘Rey’

Suma el cansancio y las millas de vuelo, y si a todo eso le agregas que hay algunos pasajes en la carrera de LeBron James, en los que no tiene gratos recuerdos, todo es un desgaste impresionante.

El mismo Dave McMenamin agrega que en la segunda ronda de los playoffs de NBA ante los Warriors de Golden State, esa serie le trajo “viejos demonios” a LeBron James.

Pues recordó los enfrentamientos anteriores cuando jugaba con Cleveland y aunque tiene un título de aquellos duelos, también tiene grandes e inolvidables derrotas.

Y esa serie ante Steph Curry, pegó hondo en la cabeza de LeBron James y en una de esas, quiere evitarse volver a sentirse así, por eso el posible retiro de la duela de NBA.

El mítico duelo entre LeBron James y Steph Curry – Foto: Getty Images