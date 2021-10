¿Quiénes son los 4 candidatos a suplir a Ole Gunnar Solskjaer como DT del Manchester United?

Es difícil que uno de los equipos más grandes en la historia del futbol tenga una semana cargada de presión y criticas, pero cuando sucede tiemblan todos los cimientos del equipo. Es lo que está viviendo el Manchester United tras la goleada ante el Liverpool, POR ACÁ lo recordamos.

La situación que se vive en el ManUtd no es la mejor, pero no nos dejemos llevar de que sólo es por la derrota ante el Liverpool en Premier League. Los ‘Red Devils’ no caminan en la liga inglesa, su última victoria fue el 19 de septiembre y tras ese triunfo han visto cuatro derrotas y un empate.

Aunque en la Champions League sí han visto victorias, no podemos hablar de que el equipo de Ole Gunnar Solskjaer ha tenido buen rendimiento, porque las dos últimas victorias contra Villarreal y Atalanta, han llegado en los últimos minutos del partido y después de remontar el marcador.

Ni el factor Cristiano Ronaldo le ha ayudado al Manchester United del bache futbolístico en el que se encuentra y con la presión, además de dar un buen juego y resultados, tiene la necesidad de ganar títulos, algo que no ha hecho el equipo en los últimos años.

Plantilla tiene, grandes jugadores en cada una de las líneas y por si fuera poco a Cristiano Ronaldo, pero algo le ha faltado a este ManUtd para dar ese salto de calidad y entre que son peras y son manzanas, la culpa recae en Ole Gunnar Solskjaer, DT del club.

4 candidatos al banquillo del Manchester United

De acuerdo con el periódico The Sun, la directiva del Manchester United ya está pensando en quitar del puesto a la leyenda noruega y dar comienzo a una nueva era con un DT capaz para las necesidades del club, tanto a futuro como para salir del bache.

Zinedine Zidane uno de los nombres para el ManUtd

Su última etapa como DT en un equipo de futbol fue con el Real Madrid y credenciales para dirigir a un grande como el Manchester United, le sobran. Es el único estratega que puede presumir de tener tres Champions Leagues en su vitrina consecutivas.

Además, sería ideal para el equipo un cambio de discurso al de Ole Gunnar Solskjaer, pues no sólo conoce a la perfección a Varane y Cristiano Ronaldo, sino que también sabe manejar los vestuarios y a los jugadores, algo que le hace mucha falta a los ‘Red Devils’.

Antonio Conte

El italiano es otro de los que están en la lista de prioridades de la directiva. Conoce la Premier League, pues ya estuvo en una etapa con el Chelsea y sabe perfectamente lo que es manejar un grupo lleno de estrellas, está habituado en su paso con la Juventus.

No está desesperado por regresar a dirigir, el Real Madrid lo buscó tras la salida de Zidane, pero no se concretó nada y no dudará en tomar la mejor decisión para su futuro. Tiene temple y sabe conducir a un grupo a lograr los objetivos, pero, sobre todo, tiene disciplina para el Manchester United.

Erik ten Hag

Es una de las estrellas emergentes en la dirección técnica de Europa, pero no de esta temporada, pues el Ajax lleva un par de campañas en el máximo nivel y el culpable de todo eso es Erik ten Hag. Su manera de llevar al conjunto de los Países Bajos ha gustado mucho en lo más alto del organigrama del Manchester United.

La única dificultad para que Erik ten Hag pueda hacerse con la dirección técnica del ManUtd, es que el Ajax lo deje salir, pues lleva un buen paso en Champions League y en la liga ni se diga. Así que no querrá cortar de tajo un proyecto deportivo tan ambicioso.

Brendan Rodgers

El actual técnico del Leicester City, el equipo ahí va en Premier League y en competencias europeas no va nada mal. Con los ‘Foxes’ tiene un proyecto que pinta para buenas cosas y con mucho tramo por recorrer en la liga, podría meterse nuevamente a puestos europeos.

Al igual que Erik ten Hag, la única contra que tiene es el contrato vigente que lo une al Leicester City, pero la directiva lo tiene entre sus candidatos porque no desconoce la Premier League, además es un viejo lobo de mar que podría ayudarle al ManUtd a recomponer la situación.