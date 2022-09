El ánimo de los Cowboys en esta temporada 2022, ha ido del hype incontenible al arrancar la temporada, pasando por la preocupación total con la lesión de Dak Prescott, a el éxtasis con Cooper Rush.

Toda una montaña rusa de emociones han vivido los fans, jugadores y directiva d elos Cowboys, porque anhelan con todo su ser poder volver a un Super Bowl, y han hecho todo, absolutamente todo por volver.

Dak Prescott duró un partido en esta temporada 2022, fue en la derrota contra los Buccaneers y se lesionó, aunque afortunadamente para la franquicia y para él, no se perdería muchos partidos.

Foto: Getty Images

La preocupación invadió a todos, porque Cooper Rush entraría en acción como QB titular en Cowboys. Un jugador que no tenía muchos partidos como iniciador, pero desde que tomó el control del equipo, puras victorias.

Contra Bengals y Giants, dos victorias donde Cooper Rush ha brillado por sus buenas actuaciones, lo que dificulta la decisión de quién será el titular cuando Dak Prescott esté totalmente recuperado.

Foto: Getty Images

Los 4 puntos de diferencia entre Dak Prescott y Cooper Rush con Cowboys

La rápidez en deshacerse del balón

Uno de los aspectos más importantes para que un QB cometa pocos errores, es la rapidez con la que se deshace del balón al lanzar un pase. Esta es una de las principales diferencias entre Dak Prescott y Cooper Rush.

Pero, vamos a explicar un poco más a fondo. La rapidez con la que un mariscal se deshace del balón, es para buscar las rutas cortas de los receptores y alas cerradas, además, no sólo depende de los receptores en llegar a sus rutas, un QB también depende de su línea ofensiva para detener a los rivales que busquen atacarlo.

Es por eso, que Cooper Rush busca no tardar tanto tiempo en hacer un lanzamiento, básicamente para evitar cometer errores que puedan dar motivos para regresar a la banca.

Dak Prescott, es un QB que con los Cowboys tarda un poco más en lanzar el balón. Esto para poder buscar hacer más daño, aunque tiene más riesgo en lanzar intercepciones.

Foto: Getty Images

Diferencia entre los tipos de pases en los QB’s de Cowboys

Cuando te deshaces del balón rápido, las rutas son cortas y esas son las que ha buscando con mayor insistencia Cooper Rush, algo que le ha funcionado en sus últimos dos partidos.

Eso no quiere decir que no intente hacer pases largos o de trayectorias un poco más largas, sino que, busca estos pases cortos con mayor insistencia. Además, como ya mencionamos, es jugar más a la segura.

Mientras que, Dak Prescott sí utiliza las rutas cortas con sus envíos, pero gusta mucho de ir a buscar pases más largos. Este riesgo, le ha costado partidos importantes en momentos cruciales, así que, los coaches de Cowboys podrían tomar este parámetro para cuando vuelva Prescott.

Foto: Getty Images

La diferencia en la lectura de juego

Posiblemente muchos podrán decir que, Cooper Rush le gusta jugar a la segura y aunque así fuera, no tiene nada de malo. Es su primera oportunidad como titular en los Cowboys y prefiere jugar seguro, que arriesgar un posible futuro.

Pero, ese no es el caso. Rush con los Cowboys no juega a la segura con sus envíos, aunque la mayoría sean cortos. Es que, sus cualidades atléticas no son las mismas que Dak Prescott.

Es un QB chapado a la antigua, de quedarse en la bolsa y arriesgar poco fuera de ella. Dak Prescott, por su parte, le gusta aventarse a improvisar en una carrera o sacar de la chistera una que otra jugada.

Este parámetro no hace mejor o peor a ninguno, pero sí habla de los diferentes estilos de QB que tienen los Cowboys.

Foto: Cowboys Wire

Experiencia, conocimiento de la línea y recursos

En este punto, Dak Prescott se lleva de calle a Cooper Rush, pero eso no quiere decir que los coaches de Cowboys se decanten por él, al momento de elegir a uno solo.

Pero, sólo Dak Prescott se lleva de calle a Rush en tiempo de campo de juego, porque en los entrenamientos y campamentos, están muy parejos.

Sí, Cooper Rush no tiene tanta experiencia en la NFL como Dak Prescott, pero ambos sí tienen un conocimiento similar de la línea, porque han entrenado por mucho tiempo juntos.

Una diferencia considerable a favor de Dak Prescott, es que sí conoce a la línea ofensiva en momentos críticos, algo que Cooper Rush aún no hace, es en esos momentos donde los recursos juegan un papel importante.

La creatividad como QB juega un rol superlativo cuando llegan los momentos de definir un partido. Dak Prescott tiene un puntito más en este sentido, por tener mayor tiempo de juego, mientras que Cooper Rush, se está ganando experiencia para poder salir de los momentos complicados con Cowboys.

Foto: Getty Images