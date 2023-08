Lo que necesitas saber: En la Fórmula uno, se corre por una maldición y un récord, todo al mismo tiempo. Mientras en el Reino Unido se darán dos partidos donde no se quieren nadita

Bienvenidos a su gustada sección de Sopitas.com, donde les damos esas recomendaciones deportivas (con argumentos) que harán que digas: “Mejor no voy a ese evento y me quedo en casita” en la bien llamada agusticidad.

Los miércoles por la noche es cuando lanzamos estas recomendaciones deportivas y lo hacemos porque todavía estás a tiempo de zafarte de esos compromisos con buenos argumentos que acá te dejamos.

Sin más por el momento, vamos a lo que nos truje chencha porque estos eventos, no sólo te librarán de los eventos a los que no quieres, sino que también, te pasarás unos buenos momentos frente a la TV.

Max Verstappen a romper una maldición en Monza – Foto: Getty Images

Los 5 eventos deportivos que no te puedes perder en el fin de semana

Rangers vs Celtic: Domingo 3 de septiembre, a las 5:00 horas por Star+

¿Por qué necesitas ver este partido? Es uno de los clásicos más pasionales del mundo y no nos referimos particularmente a las aficiones, que juegan un papel aparte, sino a los jugadores. Se toman en serio una rivalidad como la del Rangers vs Celtic.

En los últimos 10 partidos, se han sacado 52 tarjetas de amonestación entre ambos equipos, eso sí, son contadas las expulsiones. Eso habla de que este partido se juega a muerte, casi literal.

¿Qué nos asegura el espectáculo? Bueno, su historial. El 30 de diciembre de 2017 fue el último partido en el que no se anotó ningún gol en el Clásico de Escocia…mínimo un gol asegurado.

Arsenal vs Manchester United: Domingo 3 de septiembre, a las 9:30 horas por Paramount+

¿Por qué necesitas ver este partido? Realmente tenemos que argumentar las razones para ver este partido, es una recomendación deportiva por default desde el inicio de la temporada.

La principal pregunta en este partido se centra en los Gunners, porque Mikel Arteta ha hecho muchos experimentos durante los últimos partidos, aunque algunos de ellos muy cuestionables.

Thomas Partey lleva jugando tres partidos como lateral derecho, sabiendo que no es un lateral nominal. ¿A qué se debe todo esto? Pues, Mikel Arteta y sus pruebas locas, porque otros laterales derechos tiene.

Mikel Arteta, el causante del mal y buen momento del Arsenal – Foto: Getty Images

Ben White está disponible, pero lo ha utilizado de central (aún cuando el partido ante el Fulham un error suyo casi les cuesta un gol), pero la campaña pasada jugó de lateral derecho y lució como pocos.

¿Le faltan centrales como para improvisar con White? No, porque Gabriel, uno de los mejores zagueros la campaña pasada, está totalmente disponible… por eso la recomendación deportiva, a ver cómo sale Arteta al partido y si no le cuesta puntos importantes estos detallitos.

Unión Berlín vs RB Leipzig: Domingo 3 de septiembre, a las 9:30 horas por Sky Sports

¿Por qué necesitas ver este partido? Es casualidad que un equipo esté en Champions League, la temporada pasada estuvo a cuatro jornadas del título y en la actual campaña de Bundesliga sea líder… la respuesta es NO (y en mayúsculas).

El Unión Berlín hace 15 años estaba en la tercera división de Alemania, hace cinco en la segunda división y en este 2023, es uno de los contendientes al título en su país.

Son una aplanadora, defienden bien, tienen volumen de juego, ya tienen experiencia y están por ganar bagaje internacional en Champions, cómo se podría detener al Unión Berlín.

Lo sabemos, sólo van dos jornadas de Bundesliga y han enfrentado a rivales de media tabla pa’abajo, pero hasta esos partidos hay que ganarlos, cosa que el Borussia Dortmund -gigante de Alemania- no ha hecho.

En sus primeros dos partidos (ante Mainz y Darmstadt) tuvieron un total de 30 remates, de los cuales 13 fueron a portería y anotaron 8 goles de esos disparos, o sea, son efectivos en un 61% de efectividad de cara a portería… impresionante.

Gran Premio de Monza: Domingo 3 de septiembre a las 7 horas por F1TV y Prime Video

¿Por qué necesitas ver esta carrera? No sólo porque Max Vertsappen puede dar una pruebita de su dominio total en la Fórmula 1 y subir un escalón más en la carrera por ser el mejor piloto de la historia.

Si consigue el triunfo en Monza, llegará a diez carreras consecutivas ganadas… nadie en la historia lo ha hecho, pero para eso se hicieron las marcas, para romperse.

Aunque, también será una buena recomendación deportiva porque existe una maldición que perseguirá a Max Verstappen en el Gran Premio de Monza.

La maldición dice que en el piloto que llega como campeón del circuito hace un abandono de carrera y esto ha sucedido en las últimas tres ediciones, así que, aguas Max.

Charles Leclerc ganó en el 2019 y abandonó en el 2020, Pierre Gasly se llevó la victoria en 2020 y abandonó en el 2021. El último fue Daniel Ricciardo, que venció en 2021 y abandonó en el 2022… ¿será el primer podio que no se lleve Red Bull?

Ricciardo, el último en sufrir la maldición de Monza – Foto: Getty Images

LAFC vs Inter de Miami: Domingo 3 de septiembre, a las 20 horas por Apple TV

¿Por qué necesitas ver este partido? Carlos Vela vs Lionel Messi puede ser razón suficiente, pero no quedémonos con eso solamente, porque hay más que sólo la facha.

Desde que Messi llegó al Inter de Miami, el equipo no ha perdido y eso ha sucedido en Leagues Cup, MLS Cup y en la MLS, tres competencias diferentes.

Antes del argentino, eran el peor equipo de todo Estados Unidos, pero no más. Ya están escalando en busca de llegar a los playoffs, pero, tampoco han enfrentado a tantos rivales del nivel del LAFC.

El conjunto de Cracklitos Vela lleva nueve partidos marcando, algo que podría ser beneficioso para ellos porque el Inter se sigue defendiendo muy mal. Eso sí, Miami tiene poderío, porque sólo tiene un encuentro donde no ha marcado gol.

Carlos Vela volverá a enfrentar a Messi – Foto: Getty Images

